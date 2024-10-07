https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976691396.html

Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом

Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 07.10.2024

Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в понедельник в Москву с рабочим визитом, примет участие в саммите СНГ, сообщает близкий к пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:55

2024-10-07T09:55

2024-10-07T10:16

россия

снг

александр лукашенко

москва

белоруссия

содружество

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МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в понедельник в Москву с рабочим визитом, примет участие в саммите СНГ, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Первый направился с рабочим визитом в Россию. В планах 8 октября в Москве - заседание Совета глав государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.Отмечается, что повестка саммита весьма широкая. "Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством", - сообщает канал.Программой рабочего визита Лукашенко запланированы также мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.

https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976676945.html

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москва

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россия, снг, александр лукашенко, москва, белоруссия, содружество