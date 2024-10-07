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Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 07.10.2024
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09:55 07.10.2024 (обновлено: 10:16 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976691396.html
Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом
Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 07.10.2024
Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в понедельник в Москву с рабочим визитом, примет участие в саммите СНГ, сообщает близкий к пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:55
2024-10-07T10:16
россия
снг
александр лукашенко
москва
белоруссия
содружество
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МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в понедельник в Москву с рабочим визитом, примет участие в саммите СНГ, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Первый направился с рабочим визитом в Россию. В планах 8 октября в Москве - заседание Совета глав государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.Отмечается, что повестка саммита весьма широкая. "Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством", - сообщает канал.Программой рабочего визита Лукашенко запланированы также мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.
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россия, снг, александр лукашенко, москва, белоруссия, содружество
Россия, СНГ, Александр Лукашенко, Москва, Белоруссия, Содружество
Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом

"Пул первого": Лукашенко посетит РФ и примет участие в саммите СНГ

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в понедельник в Москву с рабочим визитом, примет участие в саммите СНГ, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Первый направился с рабочим визитом в Россию. В планах 8 октября в Москве - заседание Совета глав государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повестка саммита весьма широкая. "Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством", - сообщает канал.
Программой рабочего визита Лукашенко запланированы также мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.
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