https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976676945.html

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения отметил, что Минск ценит позицию России, нацеленную... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:11

2024-10-07T07:11

2024-10-07T10:29

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

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МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения отметил, что Минск ценит позицию России, нацеленную на развитие отношений, сообщает пресс-служба белорусского лидера."Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета", — говорится в сообщении.Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят твердую позицию Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие отношений стран.Белорусский лидер пожелал российскому коллеге здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности.Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. Этото день он встретит в рабочей обстановке — увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.

https://ria.ru/20241006/turin-1976659649.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире