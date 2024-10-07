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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
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07:11 07.10.2024 (обновлено: 10:29 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976676945.html
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения отметил, что Минск ценит позицию России, нацеленную... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:11
2024-10-07T10:29
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения отметил, что Минск ценит позицию России, нацеленную на развитие отношений, сообщает пресс-служба белорусского лидера."Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета", — говорится в сообщении.Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят твердую позицию Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие отношений стран.Белорусский лидер пожелал российскому коллеге здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности.Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. Этото день он встретит в рабочей обстановке — увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.
https://ria.ru/20241006/turin-1976659649.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему здоровья и долголетия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Архивное фото
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МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения отметил, что Минск ценит позицию России, нацеленную на развитие отношений, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета", — говорится в сообщении.
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Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят твердую позицию Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие отношений стран.
Белорусский лидер пожелал российскому коллеге здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности.
Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. Этото день он встретит в рабочей обстановке — увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.
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