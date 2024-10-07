Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных БПЛА - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 07.10.2024 (обновлено: 20:05 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/lukashenko--1976847353.html
Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных БПЛА
Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных БПЛА - РИА Новости, 07.10.2024
Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных БПЛА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий применение силы, спецсредств и оружия различными ведомствами для пресечения движения... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:54
2024-10-07T20:05
белоруссия
в мире
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий применение силы, спецсредств и оружия различными ведомствами для пресечения движения несанкционированных беспилотных средств, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается изложение в новой редакции указа от 5 июня 2019 года "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Поясняется, что документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.В сообщении говорится, что в соответствии с указом правом на применение и использование оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими воинских формирований и органов внутренних дел наделены также иных военизированных организаций. "Под такими организациями для целей указа понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы", - отмечается в сообщении.В сентябре прошлого года пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что он подписал указ о введении запрета для физлиц на ввоз в страну и на эксплуатацию беспилотников. Указом это разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности. В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступил в силу 28 сентября, а в части хранения и оборота – 28 марта.
https://ria.ru/20241006/medvedev-1976602495.html
https://ria.ru/20241004/polsha-1976430474.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных БПЛА

Лукашенко подписал указ о применении спецсредств против несанкционированных БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий применение силы, спецсредств и оружия различными ведомствами для пресечения движения несанкционированных беспилотных средств, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается изложение в новой редакции указа от 5 июня 2019 года "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Медведев отреагировал на заявления о переносе боевых действий в Белоруссию
6 октября, 11:15
Поясняется, что документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.
В сообщении говорится, что в соответствии с указом правом на применение и использование оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими воинских формирований и органов внутренних дел наделены также иных военизированных организаций. "Под такими организациями для целей указа понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы", - отмечается в сообщении.
В сентябре прошлого года пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что он подписал указ о введении запрета для физлиц на ввоз в страну и на эксплуатацию беспилотников. Указом это разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности. В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступил в силу 28 сентября, а в части хранения и оборота – 28 марта.
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Польше назвали забор на границе с Белоруссией дырявым
4 октября, 18:33
 
БелоруссияВ миреАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала