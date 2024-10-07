https://ria.ru/20241007/lukashenko--1976847353.html

Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных БПЛА

Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных БПЛА - РИА Новости, 07.10.2024

Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий применение силы, спецсредств и оружия различными ведомствами для пресечения движения... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:54

2024-10-07T19:54

2024-10-07T20:05

белоруссия

в мире

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий применение силы, спецсредств и оружия различными ведомствами для пресечения движения несанкционированных беспилотных средств, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается изложение в новой редакции указа от 5 июня 2019 года "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Поясняется, что документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.В сообщении говорится, что в соответствии с указом правом на применение и использование оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими воинских формирований и органов внутренних дел наделены также иных военизированных организаций. "Под такими организациями для целей указа понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы", - отмечается в сообщении.В сентябре прошлого года пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что он подписал указ о введении запрета для физлиц на ввоз в страну и на эксплуатацию беспилотников. Указом это разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности. В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступил в силу 28 сентября, а в части хранения и оборота – 28 марта.

https://ria.ru/20241006/medvedev-1976602495.html

https://ria.ru/20241004/polsha-1976430474.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, александр лукашенко