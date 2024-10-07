https://ria.ru/20241007/london-1976817776.html

В Лондоне пенсионеры протестуют против отмены пособий на отопление

В Лондоне пенсионеры протестуют против отмены пособий на отопление - РИА Новости, 07.10.2024

В Лондоне пенсионеры протестуют против отмены пособий на отопление

Несколько десятков пенсионеров собрались рядом со зданием британского парламента в центре Лондона, чтобы выразить протест из-за планов правительства отменить... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:13

2024-10-07T17:13

2024-10-07T17:13

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Несколько десятков пенсионеров собрались рядом со зданием британского парламента в центре Лондона, чтобы выразить протест из-за планов правительства отменить пособия на оплату счетов за отопление зимой, которые затронут большинство британских пенсионеров, свидетельствуют фото и видео на странице профсоюза Unite в соцсети X. "Не заставляйте пенсионеров платить за кризис, которые был не нами вызван", "Не позволяйте нам замерзать", "Защитите пособия на зимнее отопление", "Облагайте налогами богатых" - можно прочитать на баннерах участников акции. "(Премьер Британии - ред.) Кир Стармер, не будь жестоким - верни нам обратно (пособия - ред.) на зимнее отопление", - скандируют активисты. Митинг был организован профсоюзом Unite, а также ассоциациями "Национальная конвенция пенсионеров" (NPC) и "Форум шотландских пенсионеров". Ранее власти Британии объявили о намерении отменить пособия на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. Это решение вызвало широкую критику со стороны общественности, в том числе в рядах самих правящих лейбористов. Так, на ежегодном съезде правящей Лейбористской партии в Ливерпуле в сентябре ее члены проголосовали против идеи правительства Стармера, хотя результаты голосования и не имеют формальной силы. Тем не менее, 10 сентября британские депутаты поддержали голосованием в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий из-за 22-миллиардной дыры в бюджете, которую, как утверждают лейбористы, оставило после себя предыдущее правительство консерваторов. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20240824/britaniya-1968186562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, ливерпуль, кир стармер, великобритания