https://ria.ru/20241007/livanov-1976684628.html
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова - РИА Новости, 07.10.2024
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:01
2024-10-07T09:01
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице. В медучреждении 3 октября подтвердили РИА Новости, что Ливанов госпитализирован в отделение неврологии в тяжёлом состоянии. "Реанимация неврологии, (состояние) тяжёлое", - сообщили в больнице. Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, василий ливанов, шерлок холмс, игорь масленников (режиссер), новости культуры
Культура, Москва, Василий Ливанов, Шерлок Холмс, Игорь Масленников (режиссер), Новости культуры
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
В медучреждении 3 октября подтвердили РИА Новости, что Ливанов госпитализирован в отделение неврологии в тяжёлом состоянии.
"Реанимация неврологии, (состояние) тяжёлое", - сообщили в больнице.
Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве
. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса
в многосерийном сериале Игоря Масленникова
"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.