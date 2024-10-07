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Россияне собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана - РИА Новости, 07.10.2024
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16:57 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/livan-1976814313.html
Россияне собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана
Россияне собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана - РИА Новости, 07.10.2024
Россияне собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана
Российские соотечественники собирают гуманитарную помощь для беженцев с востока и юга Ливана, сбор происходит в том числе при поддержки ряда ассоциаций... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:57
2024-10-07T16:57
в мире
ливан
бейрут
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Российские соотечественники собирают гуманитарную помощь для беженцев с востока и юга Ливана, сбор происходит в том числе при поддержки ряда ассоциаций выпускников российских и советских вузов, передает корреспондент РИА Новости. Пункты сборы помощи были инициированы российскими активистами в разных районах Ливана через группы в социальных сетях. Свои силы мобилизовали и ассоциации выпускников в координации с "Русским домом" в Бейруте. Люди приносят зимнюю одежду для детей и взрослых, детское питание, матрасы и предметы первой необходимости. Отдельные группы волонтеров готовят бутерброды и организуют набор питьевой воды для семей, которые остались на улицах под открытым небом.
https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html
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в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россияне собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана

Российские соотечественники собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана

© Фото : МЧС РФВыгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута
Выгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : МЧС РФ
Выгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Российские соотечественники собирают гуманитарную помощь для беженцев с востока и юга Ливана, сбор происходит в том числе при поддержки ряда ассоциаций выпускников российских и советских вузов, передает корреспондент РИА Новости.
Пункты сборы помощи были инициированы российскими активистами в разных районах Ливана через группы в социальных сетях. Свои силы мобилизовали и ассоциации выпускников в координации с "Русским домом" в Бейруте.
Люди приносят зимнюю одежду для детей и взрослых, детское питание, матрасы и предметы первой необходимости.
Отдельные группы волонтеров готовят бутерброды и организуют набор питьевой воды для семей, которые остались на улицах под открытым небом.
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