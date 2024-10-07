https://ria.ru/20241007/livan-1976814313.html

Россияне собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана

Россияне собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана - РИА Новости, 07.10.2024

Россияне собирают гуманитарную помощь для беженцев из Ливана

Российские соотечественники собирают гуманитарную помощь для беженцев с востока и юга Ливана, сбор происходит в том числе при поддержки ряда ассоциаций... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:57

2024-10-07T16:57

2024-10-07T16:57

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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Российские соотечественники собирают гуманитарную помощь для беженцев с востока и юга Ливана, сбор происходит в том числе при поддержки ряда ассоциаций выпускников российских и советских вузов, передает корреспондент РИА Новости. Пункты сборы помощи были инициированы российскими активистами в разных районах Ливана через группы в социальных сетях. Свои силы мобилизовали и ассоциации выпускников в координации с "Русским домом" в Бейруте. Люди приносят зимнюю одежду для детей и взрослых, детское питание, матрасы и предметы первой необходимости. Отдельные группы волонтеров готовят бутерброды и организуют набор питьевой воды для семей, которые остались на улицах под открытым небом.

https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html

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в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024