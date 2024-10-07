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Больница святой Терезы в Бейруте прекратила работу из-за ударов Израиля
Больница святой Терезы в Бейруте прекратила работу из-за ударов Израиля - РИА Новости, 07.10.2024
Больница святой Терезы в Бейруте прекратила работу из-за ударов Израиля
Больница святой Терезы в южном пригороде Бейрута прекратила свою работу после ночных ударов израильской авиации, сообщил РИА Новости сотрудник больницы доктор... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:09
2024-10-07T14:09
2024-10-07T14:09
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Больница святой Терезы в южном пригороде Бейрута прекратила свою работу после ночных ударов израильской авиации, сообщил РИА Новости сотрудник больницы доктор Насер Шмейт. "От удара у нас в больнице материальный ущерб. Сейчас весь персонал временно эвакуирован из соображений безопасности. С прошлой пятницы работало только отделение скорой помощи", - сказал Шмейт. По словам доктора, никто из медперсонала не пострадал, в перспективе возобновится работа скорой помощи, где будут дежурить доктор и медсестра. Ранее СМИ сообщили, что еще одна крупная больница "Расул аль-Аазам" в южном пригороде Бейрута также пострадала от израильских бомбардировок и была временно закрыта после эвакуации медперсонала. Такая же ситуация с рудом крупных больниц на юге Ливана.
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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Больница святой Терезы в Бейруте прекратила работу из-за ударов Израиля
Больница святой Терезы в Бейруте прекратила работу после ночных ударов Израиля