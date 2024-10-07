https://ria.ru/20241007/livan-1976771860.html

Больница святой Терезы в Бейруте прекратила работу из-за ударов Израиля

Больница святой Терезы в Бейруте прекратила работу из-за ударов Израиля - РИА Новости, 07.10.2024

Больница святой Терезы в Бейруте прекратила работу из-за ударов Израиля

Больница святой Терезы в южном пригороде Бейрута прекратила свою работу после ночных ударов израильской авиации, сообщил РИА Новости сотрудник больницы доктор... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:09

2024-10-07T14:09

2024-10-07T14:09

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ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Больница святой Терезы в южном пригороде Бейрута прекратила свою работу после ночных ударов израильской авиации, сообщил РИА Новости сотрудник больницы доктор Насер Шмейт. "От удара у нас в больнице материальный ущерб. Сейчас весь персонал временно эвакуирован из соображений безопасности. С прошлой пятницы работало только отделение скорой помощи", - сказал Шмейт. По словам доктора, никто из медперсонала не пострадал, в перспективе возобновится работа скорой помощи, где будут дежурить доктор и медсестра. Ранее СМИ сообщили, что еще одна крупная больница "Расул аль-Аазам" в южном пригороде Бейрута также пострадала от израильских бомбардировок и была временно закрыта после эвакуации медперсонала. Такая же ситуация с рудом крупных больниц на юге Ливана.

https://ria.ru/20240819/udar-1967187375.html

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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024