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В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации - РИА Новости, 07.10.2024
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14:04 07.10.2024 (обновлено: 14:16 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/livan-1976771243.html
В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации
В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации - РИА Новости, 07.10.2024
В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации
Израильская авиация нанесла удары по пожарной части в районе Бинт Жбейль, по предварительным данным, десять сотрудников службы спасения погибли, сообщается в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:04
2024-10-07T14:16
в мире
ливан
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по пожарной части в районе Бинт Жбейль, по предварительным данным, десять сотрудников службы спасения погибли, сообщается в заявлении ливанского центра гражданской обороны."Вражеский авиудар по центру муниципалитета Бинт Жбейль (где расположена пожарная часть) в поселение Барашит, по предварительным данным, привел к гибели 10 спасателей-пожарных", - написано в заявлении.Спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации

Центр ГО: 10 спасателей убиты при ударе Израиля по пожарной части на юге Ливана

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по пожарной части в районе Бинт Жбейль, по предварительным данным, десять сотрудников службы спасения погибли, сообщается в заявлении ливанского центра гражданской обороны.
"Вражеский авиудар по центру муниципалитета Бинт Жбейль (где расположена пожарная часть) в поселение Барашит, по предварительным данным, привел к гибели 10 спасателей-пожарных", - написано в заявлении.
Спасательные работы продолжаются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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