https://ria.ru/20241007/livan-1976771243.html

В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации

В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации - РИА Новости, 07.10.2024

В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации

Израильская авиация нанесла удары по пожарной части в районе Бинт Жбейль, по предварительным данным, десять сотрудников службы спасения погибли, сообщается в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:04

2024-10-07T14:04

2024-10-07T14:16

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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по пожарной части в районе Бинт Жбейль, по предварительным данным, десять сотрудников службы спасения погибли, сообщается в заявлении ливанского центра гражданской обороны."Вражеский авиудар по центру муниципалитета Бинт Жбейль (где расположена пожарная часть) в поселение Барашит, по предварительным данным, привел к гибели 10 спасателей-пожарных", - написано в заявлении.Спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль