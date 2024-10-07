https://ria.ru/20241007/livan-1976771243.html
В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации
В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации - РИА Новости, 07.10.2024
В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации
Израильская авиация нанесла удары по пожарной части в районе Бинт Жбейль, по предварительным данным, десять сотрудников службы спасения погибли, сообщается в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:04
2024-10-07T14:04
2024-10-07T14:16
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973248110_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_78fe48ec40288655da47601ef418af3c.jpg
БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по пожарной части в районе Бинт Жбейль, по предварительным данным, десять сотрудников службы спасения погибли, сообщается в заявлении ливанского центра гражданской обороны."Вражеский авиудар по центру муниципалитета Бинт Жбейль (где расположена пожарная часть) в поселение Барашит, по предварительным данным, привел к гибели 10 спасателей-пожарных", - написано в заявлении.Спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973248110_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4594db41bfc996214c341d16b0d1ff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане заявили о гибели десяти спасателей при ударе израильской авиации
Центр ГО: 10 спасателей убиты при ударе Израиля по пожарной части на юге Ливана