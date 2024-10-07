https://ria.ru/20241007/lebedev-1976671479.html

Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области

Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.10.2024

Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области

Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T04:48

2024-10-07T04:48

2024-10-07T08:24

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

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воздушно-космические силы россии

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Составы с военным грузом, идущим в Сумскую область со стороны Черниговской и Киевской областей, были вынуждены простаивать, нарушая логистическую цепочку. Составы с грузами потом пошли, но получилось скопление сил и средств, по которому отработали ВКС уже в Сумской области", - сказал собеседник агентства. По его словам, нарушить логистическую цепочку поставок удалось благодаря диверсии, проведенной подпольем на электроподстанции в Черниговской области. Лебедев также предоставил видео, на котором виден горящий трансформатор этой электроподстанции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Координатор николаевского подполья об уничтожении техники ВСУ в Сумской области Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев. 2024-10-07T04:48 true PT1M21S

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в мире, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии