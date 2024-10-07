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Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:48 07.10.2024 (обновлено: 08:24 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/lebedev-1976671479.html
Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области
Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.10.2024
Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области
Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T04:48
2024-10-07T08:24
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Составы с военным грузом, идущим в Сумскую область со стороны Черниговской и Киевской областей, были вынуждены простаивать, нарушая логистическую цепочку. Составы с грузами потом пошли, но получилось скопление сил и средств, по которому отработали ВКС уже в Сумской области", - сказал собеседник агентства. По его словам, нарушить логистическую цепочку поставок удалось благодаря диверсии, проведенной подпольем на электроподстанции в Черниговской области. Лебедев также предоставил видео, на котором виден горящий трансформатор этой электроподстанции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Координатор николаевского подполья об уничтожении техники ВСУ в Сумской области
Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
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в мире, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области

Лебедев: диверсия подполья поставила состав с техникой ВСУ под удар ВКС

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Составы с военным грузом, идущим в Сумскую область со стороны Черниговской и Киевской областей, были вынуждены простаивать, нарушая логистическую цепочку. Составы с грузами потом пошли, но получилось скопление сил и средств, по которому отработали ВКС уже в Сумской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушить логистическую цепочку поставок удалось благодаря диверсии, проведенной подпольем на электроподстанции в Черниговской области.
Лебедев также предоставил видео, на котором виден горящий трансформатор этой электроподстанции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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