https://ria.ru/20241007/lavrov-1976785946.html

Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада

Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада - РИА Новости, 07.10.2024

Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада

Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:19

2024-10-07T15:19

2024-10-07T18:34

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Справляться удаётся хорошо, могу вам сразу сказать. Методы, которые использует Запад, вызывают отторжение у всех остальных государств, включая государства постсоветского пространства. Незаконные меры, которые носят название вторичных, третичных санкций, когда кому-то не нравится, как две совершенно независимые страны выстраивают отношения между собой, они, конечно, ничего общего с международным правом не имеют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД СНГ.Министр подчеркнул, что отношениям стран СНГ ничего не угрожает."Эти отношения развиваются устойчиво. В отношении тех потуг, которые США и их сателлиты пытаются расширять в виде так называемых вторичных, третичных и прочих незаконных санкций - мы знаем, как противодействовать этой преступной деятельности, а по сути дела рейдерской деятельности. И действовать строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации", - добавил он.

https://ria.ru/20241007/ushakov-1976825733.html

https://ria.ru/20241007/sanktsii-1976770720.html

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россия, сергей лавров, снг, сша, в мире