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Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада - РИА Новости, 07.10.2024
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15:19 07.10.2024 (обновлено: 18:34 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/lavrov-1976785946.html
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада - РИА Новости, 07.10.2024
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада
Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:19
2024-10-07T18:34
россия
сергей лавров
снг
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Справляться удаётся хорошо, могу вам сразу сказать. Методы, которые использует Запад, вызывают отторжение у всех остальных государств, включая государства постсоветского пространства. Незаконные меры, которые носят название вторичных, третичных санкций, когда кому-то не нравится, как две совершенно независимые страны выстраивают отношения между собой, они, конечно, ничего общего с международным правом не имеют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД СНГ.Министр подчеркнул, что отношениям стран СНГ ничего не угрожает."Эти отношения развиваются устойчиво. В отношении тех потуг, которые США и их сателлиты пытаются расширять в виде так называемых вторичных, третичных и прочих незаконных санкций - мы знаем, как противодействовать этой преступной деятельности, а по сути дела рейдерской деятельности. И действовать строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации", - добавил он.
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976825733.html
https://ria.ru/20241007/sanktsii-1976770720.html
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россия, сергей лавров, снг, сша, в мире
Россия, Сергей Лавров, СНГ, США, В мире
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада

Лавров: страны СНГ справляются с давлением Запада в вопросе санкций против РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Справляться удаётся хорошо, могу вам сразу сказать. Методы, которые использует Запад, вызывают отторжение у всех остальных государств, включая государства постсоветского пространства. Незаконные меры, которые носят название вторичных, третичных санкций, когда кому-то не нравится, как две совершенно независимые страны выстраивают отношения между собой, они, конечно, ничего общего с международным правом не имеют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД СНГ.
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Министр подчеркнул, что отношениям стран СНГ ничего не угрожает.
"Эти отношения развиваются устойчиво. В отношении тех потуг, которые США и их сателлиты пытаются расширять в виде так называемых вторичных, третичных и прочих незаконных санкций - мы знаем, как противодействовать этой преступной деятельности, а по сути дела рейдерской деятельности. И действовать строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации", - добавил он.
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