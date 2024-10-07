https://ria.ru/20241007/lavrov-1976785946.html
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада - РИА Новости, 07.10.2024
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада
Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:19
2024-10-07T15:19
2024-10-07T18:34
россия
сергей лавров
снг
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Справляться удаётся хорошо, могу вам сразу сказать. Методы, которые использует Запад, вызывают отторжение у всех остальных государств, включая государства постсоветского пространства. Незаконные меры, которые носят название вторичных, третичных санкций, когда кому-то не нравится, как две совершенно независимые страны выстраивают отношения между собой, они, конечно, ничего общего с международным правом не имеют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД СНГ.Министр подчеркнул, что отношениям стран СНГ ничего не угрожает."Эти отношения развиваются устойчиво. В отношении тех потуг, которые США и их сателлиты пытаются расширять в виде так называемых вторичных, третичных и прочих незаконных санкций - мы знаем, как противодействовать этой преступной деятельности, а по сути дела рейдерской деятельности. И действовать строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации", - добавил он.
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976825733.html
https://ria.ru/20241007/sanktsii-1976770720.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, снг, сша, в мире
Россия, Сергей Лавров, СНГ, США, В мире
Лавров оценил успехи стран СНГ в борьбе с давлением Запада
Лавров: страны СНГ справляются с давлением Запада в вопросе санкций против РФ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Справляться удаётся хорошо, могу вам сразу сказать. Методы, которые использует Запад, вызывают отторжение у всех остальных государств, включая государства постсоветского пространства. Незаконные меры, которые носят название вторичных, третичных санкций, когда кому-то не нравится, как две совершенно независимые страны выстраивают отношения между собой, они, конечно, ничего общего с международным правом не имеют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД СНГ.
Министр подчеркнул, что отношениям стран СНГ ничего не угрожает.
"Эти отношения развиваются устойчиво. В отношении тех потуг, которые США
и их сателлиты пытаются расширять в виде так называемых вторичных, третичных и прочих незаконных санкций - мы знаем, как противодействовать этой преступной деятельности, а по сути дела рейдерской деятельности. И действовать строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации", - добавил он.