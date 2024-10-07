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Лавров двумя словами отреагировал на отчаянный план Запада по России - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 07.10.2024 (обновлено: 13:08 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/lavrov-1976758789.html
Лавров двумя словами отреагировал на отчаянный план Запада по России
Лавров двумя словами отреагировал на отчаянный план Запада по России - РИА Новости, 07.10.2024
Лавров двумя словами отреагировал на отчаянный план Запада по России
Глава МИД Сергей Лавров назвал в интервью Newsweek разговоры западных стран об ударах ВСУ вглубь России игрой с огнем. "Обсуждается возможность разрешить ВСУ... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:06
2024-10-07T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
москва
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров назвал в интервью Newsweek разговоры западных стран об ударах ВСУ вглубь России игрой с огнем. "Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая "игра с огнем" может иметь опасные последствия", — сказал он. Лавров напомнил слова президента Владимира Путина, который отмечал, что Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые создает Запад. Как заявлял ранее Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
https://ria.ru/20241007/berbok-1976714751.html
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в мире, россия, сергей лавров, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Москва, Владимир Путин
Лавров двумя словами отреагировал на отчаянный план Запада по России

Лавров назвал разговоры об ударах вглубь РФ игрой с огнем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров назвал в интервью Newsweek разговоры западных стран об ударах ВСУ вглубь России игрой с огнем.

"Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая "игра с огнем" может иметь опасные последствия", — сказал он.
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Лавров напомнил слова президента Владимира Путина, который отмечал, что Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые создает Запад.

Как заявлял ранее Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ЛавровМоскваВладимир Путин
 
 
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