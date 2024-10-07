Лавров двумя словами отреагировал на отчаянный план Запада по России
Лавров назвал разговоры об ударах вглубь РФ игрой с огнем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров назвал в интервью Newsweek разговоры западных стран об ударах ВСУ вглубь России игрой с огнем.
"Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая "игра с огнем" может иметь опасные последствия", — сказал он.
"Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая "игра с огнем" может иметь опасные последствия", — сказал он.
Лавров напомнил слова президента Владимира Путина, который отмечал, что Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые создает Запад.
Как заявлял ранее Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Как заявлял ранее Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.