https://ria.ru/20241007/lavrov-1976750664.html

Лавров прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область

Лавров прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 07.10.2024

Лавров прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область

Вооружённое вторжение ВСУ в Курскую область было реакцией на заявления президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании кризиса на Украине, при том, что... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:39

2024-10-07T12:39

2024-10-07T12:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

сергей лавров

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вооружённое вторжение ВСУ в Курскую область было реакцией на заявления президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании кризиса на Украине, при том, что издержки конфликта более велики для украинцев, чьё руководство гонит их на убой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закреплённых в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; её демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций. Киев отреагировал на это заявление вооружённым вторжением 6 августа в Курскую область", - заявил Лавров в интервью журналу Newsweek. Он напомнил, что покровители Киева в лице США и других стран НАТО хотят нанести России "стратегическое поражение". "В этих условиях нам не остается ничего иного, как продолжить специальную военную операцию до устранения угроз, исходящих от Украины. Издержки конфликта наиболее велики для украинцев, чьё руководство гонит их, не жалея, на убой. Для России речь идёт о защите своих людей и жизненных интересов безопасности. В отличие, кстати, от США, где разглагольствуют о каких-то "правилах", "образе жизни" и тому подобном, видимо, плохо понимая, где находится Украина и каковы ставки в этой войне", - добавил Лавров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976317948.html

https://ria.ru/20240831/lavrov-1969693162.html

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россия, украина, курская область, сергей лавров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато