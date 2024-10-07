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Восстановление мира не входит в планы Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2024
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12:26 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/lavrov-1976745815.html
Восстановление мира не входит в планы Украины, заявил Лавров
Восстановление мира не входит в планы Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2024
Восстановление мира не входит в планы Украины, заявил Лавров
Восстановление мира на данный момент в планы Украины не входит, Владимир Зеленский так и не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Россией, а Вашингтон и... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:26
2024-10-07T12:26
в мире
россия
вашингтон (штат)
киев
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Восстановление мира на данный момент в планы Украины не входит, Владимир Зеленский так и не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Россией, а Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "На данный момент, как мы понимаем, восстановление мира в планы противника не входит. Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Вашингтон и его натовские союзники оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения войны", - сказал Лавров в интервью американскому журналу Newsweek. Он напомнил, что все еще обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. "Как заявил президент России Владимир Путин, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из нашего понимания тех угроз, которые создает Запад. Выводы делайте сами", - заключил Лавров.
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в мире, россия, вашингтон (штат), киев, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Восстановление мира не входит в планы Украины, заявил Лавров

Лавров: восстановление мира на данный момент в планы Украины не входит

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Восстановление мира на данный момент в планы Украины не входит, Владимир Зеленский так и не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Россией, а Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На данный момент, как мы понимаем, восстановление мира в планы противника не входит. Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Вашингтон и его натовские союзники оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения войны", - сказал Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.
Он напомнил, что все еще обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России.
"Как заявил президент России Владимир Путин, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из нашего понимания тех угроз, которые создает Запад. Выводы делайте сами", - заключил Лавров.
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В миреРоссияВашингтон (штат)КиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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