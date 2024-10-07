https://ria.ru/20241007/lavrov-1976745815.html

Восстановление мира не входит в планы Украины, заявил Лавров

Восстановление мира не входит в планы Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2024

Восстановление мира не входит в планы Украины, заявил Лавров

Восстановление мира на данный момент в планы Украины не входит, Владимир Зеленский так и не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Россией, а Вашингтон и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:26

2024-10-07T12:26

2024-10-07T12:26

в мире

россия

вашингтон (штат)

киев

сергей лавров

владимир зеленский

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Восстановление мира на данный момент в планы Украины не входит, Владимир Зеленский так и не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Россией, а Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "На данный момент, как мы понимаем, восстановление мира в планы противника не входит. Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Вашингтон и его натовские союзники оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения войны", - сказал Лавров в интервью американскому журналу Newsweek. Он напомнил, что все еще обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. "Как заявил президент России Владимир Путин, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из нашего понимания тех угроз, которые создает Запад. Выводы делайте сами", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

россия

вашингтон (штат)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вашингтон (штат), киев, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины