https://ria.ru/20241007/kvadrober-1976767654.html

"Ветераны России" попросили пресечь распространение квадробинга у детей

"Ветераны России" попросили пресечь распространение квадробинга у детей - РИА Новости, 07.10.2024

"Ветераны России" попросили пресечь распространение квадробинга у детей

Общероссийское движение "Ветераны России" направило обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры по пресечению распространения... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:48

2024-10-07T13:48

2024-10-07T13:48

общество

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954583023_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_bd7a5ca2dd5e6571c9b07eccbe7aa975.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Общероссийское движение "Ветераны России" направило обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры по пресечению распространения среди детей и подростков движения "квадробинг". "Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность принятия мер по пресечению распространения среди детей и подростков явления, известного как квадробинг", - говорится в письме председателя "Ветеранов России" Ильдара Резяпова генпрокурору РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Резяпов в письме отмечает, что квадробинг - это потенциально опасное течение, которое быстро набирает популярность среди молодежи. По мнению "Ветеранов России", оно способствует распространению девиантного поведения и искаженного восприятия реальности. Представителей общероссийского движения особо возмущает тот факт, что некоторые родители поддерживают такое поведение, не осознавая пагубных последствий. Они покупают детям специальные товары для квадробинга: костюмы, миски, поводки и даже корм, который начали продавать на маркетплейсах. "Ветераны России" предлагают проверить законность продажи товаров, связанных с квадробингом, на крупных маркетплейсах и в розничных сетях, изучить возможность введения мер ответственности в отношении родителей, поддерживающих и поощряющих вовлечение детей в квадробинг, а также провести разъяснительную работу о вредных последствиях нового явления. "Мы полагаем, что ваше ведомство, проявив твердую позицию по данному вопросу, сможет способствовать формированию безопасной и здоровой среды для воспитания детей. Убеждены, что такие меры окажут положительное воздействие на сохранение и укрепление семейных ценностей и защиту нашего общества от подобных опасных течений", - заключил Резяпов в письме Краснову. Квадробинг - популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.

https://ria.ru/20241005/kvadrobery-1976469587.html

https://ria.ru/20241003/simonyan-1976136161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, игорь краснов