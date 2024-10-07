https://ria.ru/20241007/kurskaya-1976778447.html

Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области

Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024

Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области

Группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала еще несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:42

2024-10-07T14:42

2024-10-07T15:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала еще несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное", — говорится в сводке.В этих боях украинская армия потеряла около 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.Кроме того, группировка продолжила наступление и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.Армейская авиация и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по живой силе и технике девяти бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии Украины и двух бригад теробороны в районах Бондаревки, Дарьино, Казачьей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в то же время поразили районы сосредоточения и резервы шести украинских бригад в Сумской области.В целом за сутки ВСУ потеряли более 150 солдат, три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля.Общие потери украинских войск за время боев в курском приграничье:

https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html

https://ria.ru/20241007/trudnosti-1976415431.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)