Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области
МО: ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении Любимовки и Русского Поречного
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота экипажа танка Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа экипажа танка Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала еще несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
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"Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное", — говорится в сводке.
В этих боях украинская армия потеряла около 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.
Кроме того, группировка продолжила наступление и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.
Армейская авиация и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по живой силе и технике девяти бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии Украины и двух бригад теробороны в районах Бондаревки, Дарьино, Казачьей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в то же время поразили районы сосредоточения и резервы шести украинских бригад в Сумской области.
В целом за сутки ВСУ потеряли более 150 солдат, три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля.
Общие потери украинских войск за время боев в курском приграничье:
- более 21 тысячи военнослужащих;
- 136 танков;
- 66 БМП;
- 98 бронетранспортеров;
- 888 боевых бронемашин;
- 586 автомобилей;
- 173 артиллерийских орудия;
- 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS;
- девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- пять транспортно-заряжающих машин;
- 45 станций РЭБ;
- девять РЛС контрбатарейной борьбы;
- три РЛС ПВО;
- 22 единицы инженерной и другой техники, включая 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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