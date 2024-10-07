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Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 07.10.2024 (обновлено: 15:23 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/kurskaya-1976778447.html
Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области
Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области
Группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала еще несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:42
2024-10-07T15:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала еще несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное&quot;, — говорится в сводке.В этих боях украинская армия потеряла около 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.Кроме того, группировка продолжила наступление и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.Армейская авиация и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по живой силе и технике девяти бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии Украины и двух бригад теробороны в районах Бондаревки, Дарьино, Казачьей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в то же время поразили районы сосредоточения и резервы шести украинских бригад в Сумской области.В целом за сутки ВСУ потеряли более 150 солдат, три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля.Общие потери украинских войск за время боев в курском приграничье:
https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html
https://ria.ru/20241007/trudnosti-1976415431.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска сорвали несколько попыток ВСУ атаковать в Курской области

МО: ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении Любимовки и Русского Поречного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота экипажа танка Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа экипажа танка Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа экипажа танка Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала еще несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное", — говорится в сводке.

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Вчера, 08:00
В этих боях украинская армия потеряла около 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.
Кроме того, группировка продолжила наступление и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.
Армейская авиация и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по живой силе и технике девяти бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии Украины и двух бригад теробороны в районах Бондаревки, Дарьино, Казачьей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в то же время поразили районы сосредоточения и резервы шести украинских бригад в Сумской области.
В целом за сутки ВСУ потеряли более 150 солдат, три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля.
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Общие потери украинских войск за время боев в курском приграничье:
  • более 21 тысячи военнослужащих;
  • 136 танков;
  • 66 БМП;
  • 98 бронетранспортеров;
  • 888 боевых бронемашин;
  • 586 автомобилей;
  • 173 артиллерийских орудия;
  • 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS;
  • девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • пять транспортно-заряжающих машин;
  • 45 станций РЭБ;
  • девять РЛС контрбатарейной борьбы;
  • три РЛС ПВО;
  • 22 единицы инженерной и другой техники, включая 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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