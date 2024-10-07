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КСИР опроверг информацию о состоянии Исмаила Каани - РИА Новости, 07.10.2024
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13:45 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ksir-1976766900.html
КСИР опроверг информацию о состоянии Исмаила Каани
КСИР опроверг информацию о состоянии Исмаила Каани - РИА Новости, 07.10.2024
КСИР опроверг информацию о состоянии Исмаила Каани
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) не видит необходимости в публикации заявления о состоянии здоровья командующего силами... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:45
2024-10-07T13:45
в мире
израиль
иран
бейрут
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 7 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) не видит необходимости в публикации заявления о состоянии здоровья командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" в составе КСИР Исмаила Каани, тот находится в добром здравии, заявил замруководителя "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявило, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту на прошлой неделе. "Многие спрашивают у нас: "Что случилось с генералом Каани?". Он здоров и занят работой... Некоторые говорят: "Опубликуйте заявление!". Зачем (публиковать - ред.) заявление? В этом нет необходимости", - приводит слова Масджеди агентство Tasnim. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241007/ikhrail-1976676488.html
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в мире, израиль, иран, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
КСИР опроверг информацию о состоянии Исмаила Каани

"Аль-Кудс": Исмаил Каани здоров и занят работой

© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadИсмаил Каани
Исмаил Каани - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Исмаил Каани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) не видит необходимости в публикации заявления о состоянии здоровья командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" в составе КСИР Исмаила Каани, тот находится в добром здравии, заявил замруководителя "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявило, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту на прошлой неделе.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Вчера, 07:06
"Многие спрашивают у нас: "Что случилось с генералом Каани?". Он здоров и занят работой... Некоторые говорят: "Опубликуйте заявление!". Зачем (публиковать - ред.) заявление? В этом нет необходимости", - приводит слова Масджеди агентство Tasnim.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильИранБейрутХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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