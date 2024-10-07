https://ria.ru/20241007/ksir-1976766900.html

КСИР опроверг информацию о состоянии Исмаила Каани

КСИР опроверг информацию о состоянии Исмаила Каани - РИА Новости, 07.10.2024

КСИР опроверг информацию о состоянии Исмаила Каани

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) не видит необходимости в публикации заявления о состоянии здоровья командующего силами... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:45

2024-10-07T13:45

2024-10-07T13:45

в мире

израиль

иран

бейрут

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156321/40/1563214026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fddc7ea4bdad76e2f73f54ba08373aeb.jpg

ТЕГЕРАН, 7 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) не видит необходимости в публикации заявления о состоянии здоровья командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" в составе КСИР Исмаила Каани, тот находится в добром здравии, заявил замруководителя "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявило, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту на прошлой неделе. "Многие спрашивают у нас: "Что случилось с генералом Каани?". Он здоров и занят работой... Некоторые говорят: "Опубликуйте заявление!". Зачем (публиковать - ред.) заявление? В этом нет необходимости", - приводит слова Масджеди агентство Tasnim. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/ikhrail-1976676488.html

https://ria.ru/20241007/izrail-1976679794.html

израиль

иран

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024