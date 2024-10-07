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В Крыму рассказали о ситуации с топливом после пожара на нефтебазе
В Крыму рассказали о ситуации с топливом после пожара на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
В Крыму рассказали о ситуации с топливом после пожара на нефтебазе
Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита нет, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:03
2024-10-07T11:03
2024-10-07T11:03
происшествия
феодосия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита нет, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. "На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов", - сказал Воронкин журналистам. По его словам, на полуострове ежедневно проводится мониторинг, связанный с запасом топлива, дефицита нет.
https://ria.ru/20240926/benzin-1974799423.html
феодосия
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происшествия, феодосия, республика крым
Происшествия, Феодосия, Республика Крым
В Крыму рассказали о ситуации с топливом после пожара на нефтебазе
Замминистра энергетики Крыма: Крым полностью обеспечен дизельным топливом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита нет, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
"На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов", - сказал Воронкин журналистам.
По его словам, на полуострове ежедневно проводится мониторинг, связанный с запасом топлива, дефицита нет.