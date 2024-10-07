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Пермский кот Крошик попытался схитрить, чтобы весить меньше
Пермский кот Крошик попытался схитрить, чтобы весить меньше - РИА Новости, 07.10.2024
Пермский кот Крошик попытался схитрить, чтобы весить меньше
Пермский упитанный кот Крошик пытался "схитрить", чтобы весить меньше, сообщили представители реабилитационного центра. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:40
2024-10-07T19:40
2024-10-07T19:40
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пермь
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ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Пермский упитанный кот Крошик пытался "схитрить", чтобы весить меньше, сообщили представители реабилитационного центра. Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота кот не мог нормально передвигаться и постоянно лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец "не встает на тазовые конечности", и поставили диагноз "ожирение". Животному прописали диету и физические упражнения. Его систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные. "Даже кошки иногда мухлюют", - сообщается в Telegram-канале реабилитационного центра под видео с процессом взвешивания Крошика. На нем кот поставил заднюю лапу на пол, после чего показатель на весах снизился с 14,8 до 13,6 килограмма. Таким образом, с начала сентября Крошик похудел на 2,2 килограмма. Также специалисты опубликовали кадры, на которых Крошик самостоятельно запрыгивает на мягкий пуфик. "Это успех", - прокомментировали достижение в центре.
https://ria.ru/20240916/kot-1972976285.html
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Хитрый прием пермского кота Крошика
Пермский упитанный кот Крошик пытался "схитрить", чтобы весить меньше, сообщили представители реабилитационного центра. На видео с процессом взвешивания Крошика кот поставил заднюю лапу на пол, после чего показатель на весах снизился с 14,8 до 13,6 килограмма.
2024-10-07T19:40
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общество, пермь, кот крошик
Общество, Пермь, Кот Крошик, Хорошие новости
Пермский кот Крошик попытался схитрить, чтобы весить меньше
Пермский упитанный кот Крошик попытался схитрить, чтобы весить меньше