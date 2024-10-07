https://ria.ru/20241007/krasnojarsk-1976779978.html
В Красноярске учителя труда отстранили от работы после видео с матом
В Красноярске учителя труда отстранили от работы после видео с матом - РИА Новости, 07.10.2024
В Красноярске учителя труда отстранили от работы после видео с матом
Учителя труда школы в Красноярске отстранили от работы после видео, где он ругается на детей матом, сообщили РИА Новости в главном управлении образования... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:48
2024-10-07T14:48
2024-10-07T15:04
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 окт – РИА Новости. Учителя труда школы в Красноярске отстранили от работы после видео, где он ругается на детей матом, сообщили РИА Новости в главном управлении образования городской администрации. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором учитель труда средней школы №149 Красноярска ругает учеников, используя нецензурную брань и называя их "щенками". "На данный момент учитель от занятий отстранён. Сегодня состоится заседание конфликтной комиссии, и позже участники события ознакомятся итоговым решением", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, жалоб от родителей за 9 лет работы педагога в данной школе не поступало, как не поступало и после публикации видео. "Кроме того, родители учеников сами вышли к администрации учебного заведения с просьбой не увольнять учителя", - уточнил он.
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красноярск, происшествия
В Красноярске учителя труда отстранили от работы после видео с матом
В Красноярске уволили учителя труда после видео, где он ругается на детей матом
КРАСНОЯРСК, 7 окт – РИА Новости. Учителя труда школы в Красноярске отстранили от работы после видео, где он ругается на детей матом, сообщили РИА Новости в главном управлении образования городской администрации.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором учитель труда средней школы №149 Красноярска ругает учеников, используя нецензурную брань и называя их "щенками".
"На данный момент учитель от занятий отстранён. Сегодня состоится заседание конфликтной комиссии, и позже участники события ознакомятся итоговым решением", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, жалоб от родителей за 9 лет работы педагога в данной школе не поступало, как не поступало и после публикации видео. "Кроме того, родители учеников сами вышли к администрации учебного заведения с просьбой не увольнять учителя", - уточнил он.