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Постпред Кирибати призвал к реформе ООН - РИА Новости, 07.10.2024
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05:31 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/kiribati-1976673248.html
Постпред Кирибати призвал к реформе ООН
Постпред Кирибати призвал к реформе ООН - РИА Новости, 07.10.2024
Постпред Кирибати призвал к реформе ООН
Для отражения текущей глобальной реальности требуется провести реформу ООН, но сначала мировым лидерам нужно изменить свой образ мышления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:31
2024-10-07T05:31
в мире
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ООН, 7 окт - РИА Новости. Для отражения текущей глобальной реальности требуется провести реформу ООН, но сначала мировым лидерам нужно изменить свой образ мышления, заявил РИА Новости экс-президент Кирибати, постпред страны при ООН Тебуроро Тито. "Необходимо изменить то, что было заложено 80 лет назад. Я уверен, что мы должны попытаться приспособить эту организацию, созданную 80 лет назад, к обстоятельствам сегодняшнего дня… Я не верю в то, что структура создает изменения. Мышление создает изменения. Это то изменение, которое мы хотим создать. Оно должно исходить изнутри мышления. Люди, управляющие разными странами, должны изменить свое мышление, и тогда у нас может быть новый мир, новая Организация Объединенных Наций, которая объединит, а не разделит нас", - заявил Тито. Он отметил, что ООН сейчас становится все более разобщенной, некоторые стороны не хотят говорить друг с другом, чего происходить не должно. "Мы должны минимизировать язык вражды. Это способствует еще большей фрагментации, еще большему разделению… Организация Объединенных Наций была создана для создания единства. Объединение означает собираться вместе. Именно для этого была создана Организация Объединенных Наций", - сказал бывший президент. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что организация как глобальная семья сейчас скорее "дисфункциональна". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, призвал изменить метод формирования секретариата организации. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза, Лавров отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки".
https://ria.ru/20240925/peskov-1974569101.html
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в мире, кирибати, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Кирибати, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Постпред Кирибати призвал к реформе ООН

Постпред Кирибати в ООН Тито призвал изменить мышление мировых лидеров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 7 окт - РИА Новости. Для отражения текущей глобальной реальности требуется провести реформу ООН, но сначала мировым лидерам нужно изменить свой образ мышления, заявил РИА Новости экс-президент Кирибати, постпред страны при ООН Тебуроро Тито.
"Необходимо изменить то, что было заложено 80 лет назад. Я уверен, что мы должны попытаться приспособить эту организацию, созданную 80 лет назад, к обстоятельствам сегодняшнего дня… Я не верю в то, что структура создает изменения. Мышление создает изменения. Это то изменение, которое мы хотим создать. Оно должно исходить изнутри мышления. Люди, управляющие разными странами, должны изменить свое мышление, и тогда у нас может быть новый мир, новая Организация Объединенных Наций, которая объединит, а не разделит нас", - заявил Тито.
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Он отметил, что ООН сейчас становится все более разобщенной, некоторые стороны не хотят говорить друг с другом, чего происходить не должно.
"Мы должны минимизировать язык вражды. Это способствует еще большей фрагментации, еще большему разделению… Организация Объединенных Наций была создана для создания единства. Объединение означает собираться вместе. Именно для этого была создана Организация Объединенных Наций", - сказал бывший президент.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что организация как глобальная семья сейчас скорее "дисфункциональна".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, призвал изменить метод формирования секретариата организации. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза, Лавров отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки".
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