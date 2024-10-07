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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 07.10.2024 (обновлено: 09:50 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/kiev-1976683570.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:40
2024-10-07T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
хмельницкая область
виталий кличко
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве прогремели взрывы. В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в публикациях.По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе работает противовоздушная оборона.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около восьми утра воздушную тревогу объявили по всей стране.Минувшей ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в различных регионах: в Полтавской и Хмельницкой областях, Днепропетровске, Павлограде, Херсоне, Чернигове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина, хмельницкая область, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Хмельницкая область, Виталий Кличко
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Общественное": в Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Киеве прогремели взрывы. В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в публикациях.
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По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе работает противовоздушная оборона.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около восьми утра воздушную тревогу объявили по всей стране.
Минувшей ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в различных регионах: в Полтавской и Хмельницкой областях, Днепропетровске, Павлограде, Херсоне, Чернигове.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаХмельницкая областьВиталий Кличко
 
 
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