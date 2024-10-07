https://ria.ru/20241007/kiev-1976683570.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 07.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:40

2024-10-07T08:40

2024-10-07T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

хмельницкая область

виталий кличко

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве прогремели взрывы. В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в публикациях.По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе работает противовоздушная оборона.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около восьми утра воздушную тревогу объявили по всей стране.Минувшей ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в различных регионах: в Полтавской и Хмельницкой областях, Днепропетровске, Павлограде, Херсоне, Чернигове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

хмельницкая область

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, хмельницкая область, виталий кличко