Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы
© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Киеве прогремели взрывы. В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в публикациях.
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По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе работает противовоздушная оборона.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около восьми утра воздушную тревогу объявили по всей стране.
Минувшей ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в различных регионах: в Полтавской и Хмельницкой областях, Днепропетровске, Павлограде, Херсоне, Чернигове.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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