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Хуситы заявили, что использовали две ракеты для атаки на Тель-Авив
Хуситы заявили, что использовали две ракеты для атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 07.10.2024
Хуситы заявили, что использовали две ракеты для атаки на Тель-Авив
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что поразило военные цели в Тель-Авиве, применив две ракеты, в том числе... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:42
2024-10-07T20:42
2024-10-07T21:03
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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что поразило военные цели в Тель-Авиве, применив две ракеты, в том числе гиперзвуковую, говорится в переданном телеканалом "Аль-Масира" заявлении вооруженных сил движения."Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели. В рамках первой операции мы поразили две военные цели в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) ракетами "Палестина-2" и "Зу Фикар", - говорится в заявлении.Кроме того, армейское командование хуситов сообщило, что с помощью беспилотников также атаковало Тель-Авив и Эйлат на юге Израиля.Хуситы отметили. что продолжат военные операции против Израиля и блокаду Красного и Аравийского морей для прохода связанных с ним судов до прекращения военных действия Израиля в палестинском секторе Газа и Ливане.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, тель-авив, йемен
Хуситы заявили, что использовали две ракеты для атаки на Тель-Авив
Хуситы заявили, что применили гиперзвуковую ракету для атаки на Тель-Авив