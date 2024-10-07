https://ria.ru/20241007/khezbolla-1976664960.html

ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы"

ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" - РИА Новости, 07.10.2024

ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T00:53

2024-10-07T00:53

2024-10-07T01:14

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте."Истребители ВВС Армии обороны Израиля нанесли удары на основе разведданных по террористическим объектам, принадлежащим штаб-квартире "Хезболлах" в Бейруте, включая средства сбора разведданных, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.В ЦАХАЛ добавили, что в течение последних нескольких часов ВВС страны нанесли удары по оружейным складам "Хезболлах" в районе Бейрута. "После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии оружия", — добавили в армии.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров шиитского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Кроме того, Тель-Авив объявил 1 октября о начале наземной операции.Число жертв атак ЦАХАЛ уже превысило тысячу, включая лидеров "Хезболлы", свыше 90 тысяч стали беженцами. Бойцы ливанского движения, несмотря на потери, в частности в командном составе, ведут наземные бои и не прекращают ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, ливан