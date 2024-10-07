Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 07.10.2024 (обновлено: 01:14 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/khezbolla-1976664960.html
ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы"
ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T00:53
2024-10-07T01:14
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бейрут
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976190919_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_b56a5f7eabaf72a7a89a1e576e767fd0.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте."Истребители ВВС Армии обороны Израиля нанесли удары на основе разведданных по террористическим объектам, принадлежащим штаб-квартире "Хезболлах" в Бейруте, включая средства сбора разведданных, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.В ЦАХАЛ добавили, что в течение последних нескольких часов ВВС страны нанесли удары по оружейным складам "Хезболлах" в районе Бейрута. "После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии оружия", — добавили в армии.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров шиитского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Кроме того, Тель-Авив объявил 1 октября о начале наземной операции.Число жертв атак ЦАХАЛ уже превысило тысячу, включая лидеров "Хезболлы", свыше 90 тысяч стали беженцами. Бойцы ливанского движения, несмотря на потери, в частности в командном составе, ведут наземные бои и не прекращают ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html
https://ria.ru/20241006/netanyakhu-1976642542.html
https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976190919_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e3385addcd344487fc9165db6c837b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Ливан
ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы"

ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди на месте убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы
Люди на месте убийства лидера Хезболлы Хасана Насруллы - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди на месте убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте.
"Истребители ВВС Армии обороны Израиля нанесли удары на основе разведданных по террористическим объектам, принадлежащим штаб-квартире "Хезболлах" в Бейруте, включая средства сбора разведданных, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
США захлебнулись иранской нефтью
Вчера, 08:00
В ЦАХАЛ добавили, что в течение последних нескольких часов ВВС страны нанесли удары по оружейным складам "Хезболлах" в районе Бейрута. "После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии оружия", — добавили в армии.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Нетаньяху прокомментировал возможный запрет на поставки оружия Израилю
Вчера, 19:20
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров шиитского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Кроме того, Тель-Авив объявил 1 октября о начале наземной операции.
Число жертв атак ЦАХАЛ уже превысило тысячу, включая лидеров "Хезболлы", свыше 90 тысяч стали беженцами. Бойцы ливанского движения, несмотря на потери, в частности в командном составе, ведут наземные бои и не прекращают ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля
Вчера, 15:14
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024БейрутЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала