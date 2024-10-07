"Хезболла" атаковала ракетами израильскую базу в районе Хайфы
"Хезболла" в воскресенье атаковала ракетами базу в районе Хайфы
© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана. Архивное фото
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в воскресенье вечером атаковало ракетами базу Израиля к югу от города Хайфа.
"В 23:20 воскресенья "Исламское сопротивление" ("Хезболлах" - ред.) выпустило залп ракет "Фади-1" по базе Аль-Кармель к югу от Хайфы", - говорится в заявлении движения.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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