https://ria.ru/20241007/khezbolla-1976663405.html

"Хезболла" атаковала ракетами израильскую базу в районе Хайфы

"Хезболла" атаковала ракетами израильскую базу в районе Хайфы - РИА Новости, 07.10.2024

"Хезболла" атаковала ракетами израильскую базу в районе Хайфы

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в воскресенье вечером атаковало ракетами базу Израиля к югу от города Хайфа. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T00:21

2024-10-07T00:21

2024-10-07T00:23

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в воскресенье вечером атаковало ракетами базу Израиля к югу от города Хайфа."В 23:20 воскресенья "Исламское сопротивление" ("Хезболлах" - ред.) выпустило залп ракет "Фади-1" по базе Аль-Кармель к югу от Хайфы", - говорится в заявлении движения.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

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в мире, хайфа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024