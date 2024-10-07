https://ria.ru/20241007/kherson-1976681851.html
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 07.10.2024
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в понедельник о повреждении объекта критической... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:23
2024-10-07T08:23
2024-10-07T08:23
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в понедельник о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что после взрывов в минувшие сутки поврежден "объект критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672178.html
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Прокудин: под Херсоном повредили объекты критической инфраструктуры