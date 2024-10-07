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Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву - РИА Новости, 07.10.2024
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11:09 07.10.2024 (обновлено: 12:02 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/khamas-1976718508.html
Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву - РИА Новости, 07.10.2024
Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву
Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — в годовщину нападения на Израиль заявило о ракетной атаке на Тель-Авив. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:09
2024-10-07T12:02
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
в мире
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КАИР, 7 окт — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — в годовщину нападения на Израиль заявило о ракетной атаке на Тель-Авив."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом", — говорится в сообщении.В самом городе и южных пригородах звучали сирены воздушной тревоги. Корреспондент РИА Новости сообщал о нескольких мощных хлопках, предположительно, от работы средств ПВО.Армия обороны Израиля зафиксировала пуск пяти ракет из района Хан-Юниса на юге сектора Газа, часть из которых упали в центре страны.Как сообщили в пресс-службе скорой помощи, две женщины в возрасте 30 лет получили легкие осколочные ранения и еще несколько человек пострадали по пути в укрытия.
https://ria.ru/20241007/khamas-1976677405.html
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тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, в мире
Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС, В мире
Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном залпе по Тель-Авиву

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Израиле
Дым на месте взрыва в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Израиле
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КАИР, 7 окт — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — в годовщину нападения на Израиль заявило о ракетной атаке на Тель-Авив.
"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом", — говорится в сообщении.
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В самом городе и южных пригородах звучали сирены воздушной тревоги. Корреспондент РИА Новости сообщал о нескольких мощных хлопках, предположительно, от работы средств ПВО.
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск пяти ракет из района Хан-Юниса на юге сектора Газа, часть из которых упали в центре страны.
Как сообщили в пресс-службе скорой помощи, две женщины в возрасте 30 лет получили легкие осколочные ранения и еще несколько человек пострадали по пути в укрытия.
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Тель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХАМАСВ мире
 
 
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