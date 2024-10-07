https://ria.ru/20241007/khamas-1976718508.html

Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву - РИА Новости, 07.10.2024

Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — в годовщину нападения на Израиль заявило о ракетной атаке на Тель-Авив. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:09

2024-10-07T11:09

2024-10-07T12:02

тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хамас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732804_0:345:675:725_1920x0_80_0_0_d93d6307a5e4fbed3ae775d8845e1d07.jpg

КАИР, 7 окт — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — в годовщину нападения на Израиль заявило о ракетной атаке на Тель-Авив."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом", — говорится в сообщении.В самом городе и южных пригородах звучали сирены воздушной тревоги. Корреспондент РИА Новости сообщал о нескольких мощных хлопках, предположительно, от работы средств ПВО.Армия обороны Израиля зафиксировала пуск пяти ракет из района Хан-Юниса на юге сектора Газа, часть из которых упали в центре страны.Как сообщили в пресс-службе скорой помощи, две женщины в возрасте 30 лет получили легкие осколочные ранения и еще несколько человек пострадали по пути в укрытия.

https://ria.ru/20241007/khamas-1976677405.html

https://ria.ru/20241007/izrail-1976669455.html

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, в мире