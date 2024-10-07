https://ria.ru/20241007/khamas-1976678686.html

Эксперт назвал цель атаки ХАМАС на Израиль

Эксперт назвал цель атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 07.10.2024

Эксперт назвал цель атаки ХАМАС на Израиль

Палестинское движение ХАМАС добилось своей главной цели - торпедировать процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами - еще год назад,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:41

2024-10-07T07:41

2024-10-07T07:41

в мире

израиль

саудовская аравия

сша

дональд трамп

хамас

высшая школа экономики (вшэ)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС добилось своей главной цели - торпедировать процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами - еще год назад, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "ХАМАС достигло полностью своих целей еще в конце 7 октября (2023 года - ред.), поскольку целью ХАМАС была на самом деле не месть Израилю за оккупацию, а торпедирование процесса нормализации между арабскими государствами и Израилем, вот это была основная цель. И он практически её добился, потому что процесс остановился между Израилем и Саудовской Аравией, Палестинская проблема вышла на передний план международной повестки. С этой точки зрения, оно (ХАМАС - ред.) добилось успеха", - сказал он. При этом эксперт отметил, что не всё получилось так, как было задумано ХАМАС, поскольку расчет на разрыв так называемых Авраамовых соглашений теми арабскими странами, которые их подписали, не сработал. В сентябре 2020 года нормализовать отношения с Израилем при посредничестве бывшего тогда президентом США Дональда Трампа договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан. Заключенные договоренности получили название "Авраамовы мирные соглашения", отсылающее к праотцу Аврааму, почитаемому и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241007/konflikt-1915630213.html

израиль

саудовская аравия

сша

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в мире, израиль, саудовская аравия, сша, дональд трамп, хамас, высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году