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Израильтяне рассказали об атаке ХАМАС 7 октября 2023 года

Израильтяне рассказали об атаке ХАМАС 7 октября 2023 года - РИА Новости, 07.10.2024

Израильтяне рассказали об атаке ХАМАС 7 октября 2023 года

Участники нападения ХАМАС 7 октября 2023 года бросали в дома гранаты, сжигали жилища и стреляли в людей, рассказали корреспонденту РИА Новости израильтяне,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:22

2024-10-07T07:22

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НИР-ОЗ (Израиль), 7 окт - РИА Новости. Участники нападения ХАМАС 7 октября 2023 года бросали в дома гранаты, сжигали жилища и стреляли в людей, рассказали корреспонденту РИА Новости израильтяне, пережившие события годичной давности. "Седьмого октября мы были у себя дома в кибуце Нир-Оз. В 6.30 утра, когда началась ракетная атака, мы забежали в наше бомбоубежище и просидели там почти до пяти вечера, когда наша армия пришла и вытащила нас. В это время кибуц был полностью захвачен сотнями палестинских террористов, пришедших из Газы", - сказала жительница Нир-Оза Ольга Мецгер, которая в тот день была вместе с мужем и двумя детьми. По ее словам, напавшие ограбили ее семью, разрушили дом и пытались пробраться в бомбоубежище. Ольга, репатриировавшаяся в Израиль в 1993 году из Киргизии, уверена, что спасение ее семьи в день атаки ХАМАС - это "просто удача". Как заявила собеседница агентства, дома соседей были полностью сожжены, "причем внутри них находились люди вместе с детьми". "В дома бросали гранаты, дома поджигали, стреляли, убивали людей... Ииз 400 жителей кибуца 117 были убиты или захвачены в плен палестинцами. Среди похищенных были также и родители моего мужа - Тами и Йорам Мецгер. Их забрали в пижамах, босиком... Люди они пожилые, им по 80 лет", - рассказала жительница кибуца. Тами Мецгер была освобождена через 53 дня в рамках обмена. Как рассказала Ольга, ее свекровь похитили молодые люди - не старше 20 лет. "Она не могла идти, ее потащили за руки. В Газу она попала уже раненная. И когда они уже были в Газе, ее и еще одну женщину вывели из машины... и просто продали в ХАМАС. И так она попала в туннели, где встретила своего мужа и еще 10 или 11 людей, в том числе из нашего кибуца", - отметила она. Собеседница агентства рассказала, что в Нир-Оз с тех пор не вернулись жители, так как кибуц разрушен и сожжен, а 70% домов повреждены. По ее словам, из 240 домов в кибуце нападавшим не удалось попасть только в семь. "Наша задача - вернуться сюда и отстроить дома заново. Это наш дом, здесь, на границе, жили люди много лет, которые обрабатывали наши поля до границы, были всегда за мир и работали над этим. Нам важно это продолжить, и мы это сделаем. Это займет время, но мы это сделаем", - заявила она. Еще одна жительница Нир-Оза Бат Шева Яхаломи в день атаки ХАМАС была в своем доме вместе с мужем и тремя детьми. По ее словам, нападавшие ворвались в дом и ранили ее супруга Охада. Бат Шева вспоминает, что перед похищением в Газу ее вместе с двумя маленькими детьми посадили на один мотоцикл, а старшего сына Эйтана - на другой. Последний раз она видела мужа лежащим на полу их дома. "Все было в огне, нас начали вывозить из кибуца, и это было похоже в прямом смысле на исход... Вокруг были сотни террористов. Мы ехали и Газы,… приближались к границе... Вдруг появились два танка и вертолет, с которого велся огонь... Террористы запаниковали, наш мотоцикл опрокинулся, а мотоцикл с моим сыном продолжил движение в Газу", - рассказала Бат Шева. По ее словам, в тот момент с похищенными остался только один вооруженный нападавший, и она приняла решение бежать через поля обратно в кибуц с младенцем на руках и десятилетней дочерью по имени Яаэль. "В конце концов мы вернулись в наш кибуц, где к тому моменту была уже армия", - рассказала Бат Шева. Как отметила собеседница агентства, ее мужа уже не было в доме, спустя какое-то время военные сообщили, что он считается похищенным. Старший сын Эйтан был освобожден через 52 дня в рамках сделки с ХАМАС, а о своем муже она не получала никаких вестей с января и не знает, жив он или мертв. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html

https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976567562.html

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