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РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК - РИА Новости, 07.10.2024
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14:39 07.10.2024 (обновлено: 14:56 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/khakery-1976777959.html
РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК
РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК - РИА Новости, 07.10.2024
РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК
Роскомнадзор в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру телеканала "Россия 1" и других каналов ВГТРК, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:56
вгтрк
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру телеканала "Россия 1" и других каналов ВГТРК, заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее в понедельник пресс-служба холдинга заявила агентству, что онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке в ночь на понедельник, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был."DDoS-атак на инфраструктуру компании не фиксируется в настоящее время", - сообщило ведомство, комментируя кибератаки на каналы ВГТРК.По словам ведомства, сейчас к системе защиты от DDoS-атак подключено 4884 ресурсов 640 организаций, в том числе СМИ.
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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96
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вгтрк, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
ВГТРК, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия

РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру телеканала "Россия 1" и других каналов ВГТРК, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в понедельник пресс-служба холдинга заявила агентству, что онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке в ночь на понедельник, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был.
«
"DDoS-атак на инфраструктуру компании не фиксируется в настоящее время", - сообщило ведомство, комментируя кибератаки на каналы ВГТРК.
По словам ведомства, сейчас к системе защиты от DDoS-атак подключено 4884 ресурсов 640 организаций, в том числе СМИ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Кремле выразили поддержку коллективу ВГТРК из-за хакерской атаки
Вчера, 11:53
 
ВГТРКТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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