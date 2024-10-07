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РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК
РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК - РИА Новости, 07.10.2024
РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК
Роскомнадзор в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру телеканала "Россия 1" и других каналов ВГТРК, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:56
вгтрк
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру телеканала "Россия 1" и других каналов ВГТРК, заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее в понедельник пресс-служба холдинга заявила агентству, что онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке в ночь на понедельник, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был."DDoS-атак на инфраструктуру компании не фиксируется в настоящее время", - сообщило ведомство, комментируя кибератаки на каналы ВГТРК.По словам ведомства, сейчас к системе защиты от DDoS-атак подключено 4884 ресурсов 640 организаций, в том числе СМИ.
https://ria.ru/20241007/vgtrk-1976734868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вгтрк, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
ВГТРК, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия