https://ria.ru/20241007/khakery-1976777959.html

РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК

РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК - РИА Новости, 07.10.2024

РКН в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК

Роскомнадзор в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру телеканала "Россия 1" и других каналов ВГТРК, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:39

2024-10-07T14:39

2024-10-07T14:56

вгтрк

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру телеканала "Россия 1" и других каналов ВГТРК, заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее в понедельник пресс-служба холдинга заявила агентству, что онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке в ночь на понедельник, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был."DDoS-атак на инфраструктуру компании не фиксируется в настоящее время", - сообщило ведомство, комментируя кибератаки на каналы ВГТРК.По словам ведомства, сейчас к системе защиты от DDoS-атак подключено 4884 ресурсов 640 организаций, в том числе СМИ.

https://ria.ru/20241007/vgtrk-1976734868.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вгтрк, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия