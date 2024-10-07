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Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве
Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве - РИА Новости, 07.10.2024
Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве
Защита американского пенсионера Стефана Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:43
2024-10-07T12:43
2024-10-07T12:43
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Защита американского пенсионера Стефана Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины, сообщил РИА Новости его адвокат, который отказался представляться, но защищал гражданина США весь процесс. "Обжалуем", - рассказал собеседник агентства. Сегодня Мосгорсуд приговорил Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам общего режима.
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россия, украина, сша, московский городской суд
Россия, Украина, США, Московский городской суд
Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве
Защита обвиненного по делу о наемничестве Хаббарда обжалует приговор