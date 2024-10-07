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Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве - РИА Новости, 07.10.2024
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12:43 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/khabbard-1976754044.html
Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве
Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве - РИА Новости, 07.10.2024
Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве
Защита американского пенсионера Стефана Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:43
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россия
украина
сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Защита американского пенсионера Стефана Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины, сообщил РИА Новости его адвокат, который отказался представляться, но защищал гражданина США весь процесс. "Обжалуем", - рассказал собеседник агентства. Сегодня Мосгорсуд приговорил Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам общего режима.
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россия, украина, сша, московский городской суд
Россия, Украина, США, Московский городской суд
Защита Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве

Защита обвиненного по делу о наемничестве Хаббарда обжалует приговор

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыСтефан Хаббард в суде
Стефан Хаббард в суде - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Стефан Хаббард в суде
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Защита американского пенсионера Стефана Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины, сообщил РИА Новости его адвокат, который отказался представляться, но защищал гражданина США весь процесс.
"Обжалуем", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Мосгорсуд приговорил Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам общего режима.
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