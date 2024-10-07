Гражданина США Хаббарда приговорили к колонии по делу о наемничестве
Американец Хаббард получил шесть лет и десять месяцев по делу о наемничестве
Стефан Хаббард в суде
Стефан Хаббард в суде
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к шести годам десяти месяцам колонии по делу об участии его как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Признать Хаббарда виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 359 УК Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет десять месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья Александра Ковалевская.
Основная часть процесса ранее проходила в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части приговора.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации — Стивен Джеймс Хамберд) — 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине.
Как стало известно в суде, в феврале 2022 года американец заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому Минобороны). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.
Вину Хаббард признал. Защита заявила, что обжалует приговор.
Наказание по статье об участии наемника в вооруженном конфликте составляет от семи до 15 лет лишения свободы.
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