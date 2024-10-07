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Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу
Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу - РИА Новости, 07.10.2024
Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу
За рубежом завершили работу все 74 участковые комиссии референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает в понедельник пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:03
2024-10-07T07:03
2024-10-07T07:03
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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. За рубежом завершили работу все 74 участковые комиссии референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает в понедельник пресс-служба МИД республики. "Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции в стране. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируют строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, потратив на это 11,2 миллиарда долларов. По данным Центризбиркома республики, на момент закрытия избирательных участков в Казахстане явка на референдуме составила 63,87%.
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в мире, казахстан, алма-атинская область
В мире, Казахстан, Алма-Атинская область
Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу
МИД Казахстана совершил о завершении работы всех зарубежных комиссий референдума
АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. За рубежом завершили работу все 74 участковые комиссии референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает в понедельник пресс-служба МИД республики.
"Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции в стране. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируют строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области
, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.
По данным Центризбиркома республики, на момент закрытия избирательных участков в Казахстане явка на референдуме составила 63,87%.