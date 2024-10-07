Рейтинг@Mail.ru
Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/kazakhstan-1976676245.html
Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу
Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу - РИА Новости, 07.10.2024
Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу
За рубежом завершили работу все 74 участковые комиссии референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает в понедельник пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:03
2024-10-07T07:03
в мире
казахстан
алма-атинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976600809_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_0783c53e753832674b6a8fed6cce0715.jpg
АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. За рубежом завершили работу все 74 участковые комиссии референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает в понедельник пресс-служба МИД республики. "Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции в стране. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируют строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, потратив на это 11,2 миллиарда долларов. По данным Центризбиркома республики, на момент закрытия избирательных участков в Казахстане явка на референдуме составила 63,87%.
https://ria.ru/20241006/tokaev-1976586874.html
казахстан
алма-атинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976600809_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_01d646daac384c02b8f9839d454b4b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-атинская область
В мире, Казахстан, Алма-Атинская область
Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу

МИД Казахстана совершил о завершении работы всех зарубежных комиссий референдума

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкГолосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. За рубежом завершили работу все 74 участковые комиссии референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает в понедельник пресс-служба МИД республики.
"Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции в стране. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируют строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.
По данным Центризбиркома республики, на момент закрытия избирательных участков в Казахстане явка на референдуме составила 63,87%.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Токаев предложил доверить строительство АЭС международному консорциуму
6 октября, 08:29
 
В миреКазахстанАлма-Атинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала