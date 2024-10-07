https://ria.ru/20241007/kazakhstan-1976676245.html

Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу

Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу - РИА Новости, 07.10.2024

Зарубежные комиссии референдума по АЭС в Казахстане завершили работу

За рубежом завершили работу все 74 участковые комиссии референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает в понедельник пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:03

2024-10-07T07:03

2024-10-07T07:03

в мире

казахстан

алма-атинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976600809_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_0783c53e753832674b6a8fed6cce0715.jpg

АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. За рубежом завершили работу все 74 участковые комиссии референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает в понедельник пресс-служба МИД республики. "Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции в стране. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируют строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, потратив на это 11,2 миллиарда долларов. По данным Центризбиркома республики, на момент закрытия избирательных участков в Казахстане явка на референдуме составила 63,87%.

https://ria.ru/20241006/tokaev-1976586874.html

казахстан

алма-атинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-атинская область