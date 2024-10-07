В Запорожской области активизировались бои за село Каменское, заявил Рогов
Рогов: в Запорожской области активизировались бои за село Каменское
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Бои активизировались за село Каменское, расположенное на степногорском участке запорожской линии фронта на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Активизировались бои, которые сейчас идут в самом селе Каменское, часть которого удерживают украинские боевики. Штурмовые отряды нашей армии добились тактического успеха и продвинулись по переднему краю, оттесняя противника к северным окраина села и за него", - сказал Рогов.
Каменское и Степногорск – село и поселок в Запорожской области, расположенные на берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва - Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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