https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976681557.html

Губернатор Камчатки поручил выяснить причины выхода медведей в города

Губернатор Камчатки поручил выяснить причины выхода медведей в города - РИА Новости, 07.10.2024

Губернатор Камчатки поручил выяснить причины выхода медведей в города

Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании поручил выяснить причины выхода медведей в населенные пункты полуострова, назвав поведение... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:18

2024-10-07T08:18

2024-10-07T08:18

камчатский край

камчатка

общество

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании поручил выяснить причины выхода медведей в населенные пункты полуострова, назвав поведение животных нетипичным, сообщает его пресс-служба. "Нужно разобраться в причинах нетипичного поведения медведей. Провести анализ тех факторов, которые привели к сокращению кормовой базы, что в свою очередь подталкивает зверя выйти в населенный пункт. Основной корм медведей в летний период — рыба. Нужно проанализировать те реки, которые прилегают к городской агломерации. Я прошу министерство рыбного хозяйства вместе с КамчатНИРО проанализировать ситуацию и внести предложения. Если необходимо принять дополнительные меры", – сказал губернатор. Он добавил, что заполняемость нерестилищ лососей в этом году достаточная. Губернатор назвал ситуацию с частым выходом медведей в населенные пункты экстраординарной. В истории региона такая тенденция никогда не наблюдалась. За этот год уже зафиксировано более 600 случаев выхода хищников.

https://ria.ru/20241004/kosatki-1976291405.html

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камчатка, общество, владимир солодов