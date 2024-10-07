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Губернатор Камчатки поручил выяснить причины выхода медведей в города - РИА Новости, 07.10.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
08:18 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976681557.html
Губернатор Камчатки поручил выяснить причины выхода медведей в города
Губернатор Камчатки поручил выяснить причины выхода медведей в города - РИА Новости, 07.10.2024
Губернатор Камчатки поручил выяснить причины выхода медведей в города
Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании поручил выяснить причины выхода медведей в населенные пункты полуострова, назвав поведение... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:18
2024-10-07T08:18
камчатский край
камчатка
общество
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании поручил выяснить причины выхода медведей в населенные пункты полуострова, назвав поведение животных нетипичным, сообщает его пресс-служба. "Нужно разобраться в причинах нетипичного поведения медведей. Провести анализ тех факторов, которые привели к сокращению кормовой базы, что в свою очередь подталкивает зверя выйти в населенный пункт. Основной корм медведей в летний период — рыба. Нужно проанализировать те реки, которые прилегают к городской агломерации. Я прошу министерство рыбного хозяйства вместе с КамчатНИРО проанализировать ситуацию и внести предложения. Если необходимо принять дополнительные меры", – сказал губернатор. Он добавил, что заполняемость нерестилищ лососей в этом году достаточная. Губернатор назвал ситуацию с частым выходом медведей в населенные пункты экстраординарной. В истории региона такая тенденция никогда не наблюдалась. За этот год уже зафиксировано более 600 случаев выхода хищников.
https://ria.ru/20241004/kosatki-1976291405.html
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камчатка, общество, владимир солодов
Камчатский край, Камчатка, Общество, Владимир Солодов

Губернатор Камчатки поручил выяснить причины выхода медведей в города

© Fotolia / kitkorzunБурый медведь на Камчатке
Бурый медведь на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Fotolia / kitkorzun
Бурый медведь на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании поручил выяснить причины выхода медведей в населенные пункты полуострова, назвав поведение животных нетипичным, сообщает его пресс-служба.
"Нужно разобраться в причинах нетипичного поведения медведей. Провести анализ тех факторов, которые привели к сокращению кормовой базы, что в свою очередь подталкивает зверя выйти в населенный пункт. Основной корм медведей в летний период — рыба. Нужно проанализировать те реки, которые прилегают к городской агломерации. Я прошу министерство рыбного хозяйства вместе с КамчатНИРО проанализировать ситуацию и внести предложения. Если необходимо принять дополнительные меры", – сказал губернатор.
Он добавил, что заполняемость нерестилищ лососей в этом году достаточная.
Губернатор назвал ситуацию с частым выходом медведей в населенные пункты экстраординарной. В истории региона такая тенденция никогда не наблюдалась. За этот год уже зафиксировано более 600 случаев выхода хищников.
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