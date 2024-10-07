https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976671325.html

На Камчатке нашли пропавшую группу путешественников

На Камчатке нашли пропавшую группу путешественников - РИА Новости, 07.10.2024

На Камчатке нашли пропавшую группу путешественников

Спасатели нашли группу путешественников, пропавших на Камчатке, живыми и здоровыми, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T04:44

2024-10-07T04:44

2024-10-07T12:14

камчатка

елизовский район

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт - РИА Новости️. Спасатели нашли группу путешественников, пропавших на Камчатке, живыми и здоровыми, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Спасатели обнаружили людей в районе "Аквариума", их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина задержки - застряла техника", - говорится в сообщении. Пять человек, среди которых был один ребенок, отправились 6 октября на внедорожниках в Елизовский район. О том, что люди не вернулись в назначенное время домой, сообщил их знакомый. "Аквариум" находится в Елизовском районе Камчатки и является памятником природы. К нему ведет грунтовая дорога, которая раскисает в период дождей весной и осенью, в результате чего становится непроходимой для некоторых видов транспорта.

https://ria.ru/20240927/vertolet-1975006537.html

камчатка

елизовский район

петропавловск-камчатский

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камчатка, елизовский район, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия