https://ria.ru/20241007/kaliningrad-1976807663.html

В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища

В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища - РИА Новости, 07.10.2024

В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по факту хищения денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:27

2024-10-07T16:27

2024-10-07T16:27

происшествия

россия

калининград

нахимовское военно-морское училище

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по факту хищения денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны РФ" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2019 году Минобороны России в рамках исполнения ГОЗ заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Подчеркивается, что в 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки работ по контракту, тем самым причинив ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. В настоящее время Чистякова арестована, а Ширинкин отправлен под домашний арест. "В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следствием наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, калининград, нахимовское военно-морское училище, следственный комитет россии (ск рф)