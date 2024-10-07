https://ria.ru/20241007/kaliningrad-1976807663.html
В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища
В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища - РИА Новости, 07.10.2024
В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по факту хищения денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:27
2024-10-07T16:27
2024-10-07T16:27
происшествия
россия
калининград
нахимовское военно-морское училище
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по факту хищения денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны РФ" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2019 году Минобороны России в рамках исполнения ГОЗ заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Подчеркивается, что в 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки работ по контракту, тем самым причинив ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. В настоящее время Чистякова арестована, а Ширинкин отправлен под домашний арест. "В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следствием наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининград, нахимовское военно-морское училище, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Нахимовское военно-морское училище, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве филиала Нахимовского училища
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по факту хищения денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны РФ" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2019 году Минобороны России в рамках исполнения ГОЗ заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Подчеркивается, что в 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки работ по контракту, тем самым причинив ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей.
В настоящее время Чистякова арестована, а Ширинкин отправлен под домашний арест.
"В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следствием наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина", - добавляется в сообщении.