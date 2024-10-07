https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976665751.html

Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Кадыров поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, отметив, что в республике глубоко признательны президенту за помощь в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T01:23

2024-10-07T01:23

2024-10-07T01:24

россия

рамзан кадыров

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, отметив, что в республике глубоко признательны президенту за помощь в достижении мира и стабильности в регионе. "Сегодня, друзья, день рождения нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина... В Чеченской Республике мы глубоко признательны Владимиру Владимировичу за помощь в достижении мира и стабильности в нашем регионе. Наш национальный лидер решительно поддержал моего дорогого отца, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в его стремлении возродить республику", - написал он в своем Telegram-канале. Кадыров отметил, что под руководством Путина Россия смогла не только преодолеть кризис 90-х, но и занять достойное место на мировой арене. "Сегодня наш родной край демонстрирует примеры успешной интеграции в социально-экономическую жизнь страны. Мы смогли достичь таких высот благодаря личному вкладу Владимира Владимировича. Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем", - добавил глава Чечни. Также чеченский лидер приложил к тексту видео, содержащее архивные записи с президентом, включая отрывки, на которых Путин обнимает Ахмата-Хаджи Кадырова, награждает Аймани Кадырову, мать Рамзана Кадырова, играет в хоккей и встречается с сыновьями главы Чечни.

https://ria.ru/20241007/putin-1976664044.html

https://ria.ru/20241006/turin-1976659649.html

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россия, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)