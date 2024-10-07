https://ria.ru/20241007/jaroslavl-1976802909.html

Похищенного кенгуренка Кроша вернут в семью в конце недели

Похищенного кенгуренка Кроша вернут в семью в конце недели - РИА Новости, 07.10.2024

Похищенного кенгуренка Кроша вернут в семью в конце недели

Кенгуренка Кроша, похищенного из зоопарка в Ярославле и затем найденного на территории другого города, вернут в семью в конце этой недели, сообщил директор... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:10

2024-10-07T16:10

2024-10-07T16:10

ярославль

происшествия

хорошие новости

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Кенгуренка Кроша, похищенного из зоопарка в Ярославле и затем найденного на территории другого города, вернут в семью в конце этой недели, сообщил директор зоопарка Теймураз Бараташвили. В понедельник Ярославский зоопарк в своем Telegram-канале рассказал, как чувствуют себя спасенные кенгуру – ярославский Крош и калужский кенгуренок. "Отлично! Оба малыша находятся в ветеринарной клинике Ярославского зоопарка, полностью здоровы и активны. А еще они гуляют по кабинету и изучают все вокруг – такие любопытные", - сообщил зоопарк. Зоопарк опубликовал видео, на котором Бараташвили благодарит всех, кто участвовал в спасении кенгуренка. "В конце этой недели надеемся вернуть его (Кроша – ред.) в семью. Надеюсь, для каждого из нас это будет отдельный праздник", - сказал Бараташвили на видео. По словам директора, из-за похищения Кроша страдали не только его родители. "Каждый из наших сотрудников пропустил это через свое сердце, свою душу. Для меня лично представить то, что кому-то придет в голову бредовая идея зайти в вольер и забрать у родителей такого замечательного нашего Кроша, было просто невообразимо", - отметил Бараташвили. По его словам, решается также вопрос о возвращении в зоопарк в Калужской области второго кенгуренка, находящегося на передержке. Бараташвили отметил, что это произойдет в ближайшее время. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам в ярославском зоопарке. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, он так же находится под наблюдением ветеринаров. В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 суток. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша.

https://ria.ru/20241005/zoopark-1976519078.html

https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976393392.html

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html

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ярославль, происшествия