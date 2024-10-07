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Над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва - РИА Новости, 07.10.2024
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23:19 07.10.2024 (обновлено: 23:27 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/izrail-1976861354.html
Над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва
Над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва - РИА Новости, 07.10.2024
Над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва
Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник вечером в Тель-Авиве и центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T23:19
2024-10-07T23:27
тель-авив
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник вечером в Тель-Авиве и центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом прозвучало по меньшей мере четыре мощных взрыва, предположительно, от работы ПВО.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал воздушной тревоги был активирован в также в северных и восточных пригородах Тель-Авива.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были зафиксированы несколько пусков ракет со стороны Ливана.Данных о падениях ракет или возможных пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
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5
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тель-авив, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Тель-Авив, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва

В небе над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва, сработала ПВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник вечером в Тель-Авиве и центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над городом прозвучало по меньшей мере четыре мощных взрыва, предположительно, от работы ПВО.
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27 сентября, 08:00
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал воздушной тревоги был активирован в также в северных и восточных пригородах Тель-Авива.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были зафиксированы несколько пусков ракет со стороны Ливана.
Данных о падениях ракет или возможных пострадавших пока не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Тель-АвивВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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