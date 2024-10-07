https://ria.ru/20241007/izrail-1976861354.html

Над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва

Над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва - РИА Новости, 07.10.2024

Над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва

Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник вечером в Тель-Авиве и центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:19

2024-10-07T23:19

2024-10-07T23:27

тель-авив

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник вечером в Тель-Авиве и центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом прозвучало по меньшей мере четыре мощных взрыва, предположительно, от работы ПВО.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал воздушной тревоги был активирован в также в северных и восточных пригородах Тель-Авива.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были зафиксированы несколько пусков ракет со стороны Ливана.Данных о падениях ракет или возможных пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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тель-авив, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024