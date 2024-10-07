Постпред Израиля в ООН рассказал об ответе на иранскую атаку
Постпред Израиля в ООН: в стране обсуждают, как и когда ответить на атаку Ирана
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Израильское правительство обсуждает, как ответит на атаку Ирана, для этого будет выбрано место и способ, пообещал постпред Израиля при ООН Дэнни Данон,
"Мы обсуждаем это", – сказал Данон в ходе пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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По его словам, Израиль "выберет точное место и способ ответа", и сам ответ "обязательно произойдет".
"Мы решим, когда и где, но ответ будет", – подытожил Данон, так и не раскрыв подробности.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Израиле называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.