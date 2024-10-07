https://ria.ru/20241007/izrail-1976851393.html

Постпред Израиля в ООН рассказал об ответе на иранскую атаку

Постпред Израиля в ООН рассказал об ответе на иранскую атаку - РИА Новости, 07.10.2024

Постпред Израиля в ООН рассказал об ответе на иранскую атаку

Израильское правительство обсуждает, как ответит на атаку Ирана, для этого будет выбрано место и способ, пообещал постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T20:36

2024-10-07T20:36

2024-10-07T20:36

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ООН, 7 окт – РИА Новости. Израильское правительство обсуждает, как ответит на атаку Ирана, для этого будет выбрано место и способ, пообещал постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, "Мы обсуждаем это", – сказал Данон в ходе пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, Израиль "выберет точное место и способ ответа", и сам ответ "обязательно произойдет". "Мы решим, когда и где, но ответ будет", – подытожил Данон, так и не раскрыв подробности. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Израиле называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, оон, джо байден, мария захарова, сша, иран, израиль, в мире