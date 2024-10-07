https://ria.ru/20241007/izrail-1976832526.html
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 07.10.2024
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали на обширной территории центра Израиля, включая Тель-Авив и его пригороды, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:09
2024-10-07T18:09
2024-10-07T18:09
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на обширной территории центра Израиля, включая Тель-Авив и его пригороды, сообщает корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов, включая район, где расположен международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Армия обороны Израиля сообщила, что сигнал тревоги был активирован из-за запущенной из Йемена ракеты класса "земля-земля".
https://ria.ru/20241002/izrail-1975869533.html
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в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали на обширной территории центра Израиля