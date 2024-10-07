https://ria.ru/20241007/izrail-1976769879.html

В Британии не поддержали идею Макрона об эмбарго на поставки оружия Израилю

В Британии не поддержали идею Макрона об эмбарго на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 07.10.2024

В Британии не поддержали идею Макрона об эмбарго на поставки оружия Израилю

Глава минобороны Великобритании Джон Хили не поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:04

2024-10-07T14:04

2024-10-07T14:04

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Джон Хили не поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Ранее Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе. "Нет, мы работаем по другой системе", - заявил Хили телеканалу Sky News в ответ на вопрос о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Министр отметил, что британское правительство не поставляет ничего напрямую в Израиль. "Если есть экспортные лицензии (на поставку оружия - ред.), которые представляют явный риск нарушения международного права, мы приостанавливаем действие этих лицензий, если они могут повлиять на жизнь в Газе", - приводит его слова телеканал. Глава минобороны также заявил о необходимости "удвоить усилия" на Ближнем Востоке. "Мы можем оказать помощь этому региону и начать диалог, который в долгосрочной перспективе может привести к долгосрочному мирному урегулированию, решению о двух государствах. Таким образом, у палестинцев будет свое государство, а Израиль и израильтяне смогут жить в мире и безопасности и в будущем", - сказал Хили. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241006/netanyakhu-1976642542.html

https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

https://ria.ru/20241005/frantsija-1976567906.html

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