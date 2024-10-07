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Израиль зафиксировал запуск пяти снарядов из северной части Газы

Израиль зафиксировал запуск пяти снарядов из северной части Газы - РИА Новости, 07.10.2024

Израиль зафиксировал запуск пяти снарядов из северной части Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск пяти снарядов, выпущенных из северной части сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:49

2024-10-07T13:49

2024-10-07T13:49

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск пяти снарядов, выпущенных из северной части сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших некоторое время назад в населённых пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, было обнаружено пять снарядов, выпущенных из северной части Газы, которые были успешно перехвачены ВВС Израиля", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41,9 тысячи человек, пострадали свыше 97,3 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240910/izrail-1971857384.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, ввс израиля, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году