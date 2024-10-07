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США и Израиль подтвердили приверженность сдерживанию Ирана, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.10.2024
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07:57 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/izrail-1976679794.html
США и Израиль подтвердили приверженность сдерживанию Ирана, заявил Пентагон
США и Израиль подтвердили приверженность сдерживанию Ирана, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.10.2024
США и Израиль подтвердили приверженность сдерживанию Ирана, заявил Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом ситуацию на Ближнем Востоке, стороны подтвердили приверженность сдерживанию... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:57
2024-10-07T07:57
в мире
израиль
иран
сша
ллойд остин
мария захарова
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом ситуацию на Ближнем Востоке, стороны подтвердили приверженность сдерживанию Ирана, заявил Пентагон. Согласно заявлению, Остин подтвердил поддержку США права Израиля на самооборону и отметил, что Вашингтон "сохраняет значительный потенциал в регионе" для защиты американского персонала и объектов, а также для оказания дальнейшей поддержки Израиля в самообороне и сдерживания дальнейшей эскалации. "Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность сдерживанию Ирана, поддерживаемых Ираном партнеров и прокси от использования ситуации в своих интересах или расширения конфликта", - говорится в заявлении Пентагона. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241007/ikhrail-1976676488.html
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в мире, израиль, иран, сша, ллойд остин, мария захарова, джо байден, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Ллойд Остин, Мария Захарова, Джо Байден, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США и Израиль подтвердили приверженность сдерживанию Ирана, заявил Пентагон

Пентагон: Остин и Галант подтвердили приверженность сдерживанию Ирана

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом ситуацию на Ближнем Востоке, стороны подтвердили приверженность сдерживанию Ирана, заявил Пентагон.
Согласно заявлению, Остин подтвердил поддержку США права Израиля на самооборону и отметил, что Вашингтон "сохраняет значительный потенциал в регионе" для защиты американского персонала и объектов, а также для оказания дальнейшей поддержки Израиля в самообороне и сдерживания дальнейшей эскалации.
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"Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность сдерживанию Ирана, поддерживаемых Ираном партнеров и прокси от использования ситуации в своих интересах или расширения конфликта", - говорится в заявлении Пентагона.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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В миреИзраильИранСШАЛлойд ОстинМария ЗахароваДжо БайденМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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