https://ria.ru/20241007/izrail-1976677808.html

Армия Израиля сообщила о гибели своего военного на границе с Ливаном

Армия Израиля сообщила о гибели своего военного на границе с Ливаном - РИА Новости, 07.10.2024

Армия Израиля сообщила о гибели своего военного на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский военный погиб в ходе боевых действий на границе с Ливаном, пишет газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:27

2024-10-07T07:27

2024-10-07T07:27

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский военный погиб в ходе боевых действий на границе с Ливаном, пишет газета Times of Israel со ссылкой на заявление армии. "Солдат резерва погиб во время вчерашних боев на границе с Ливаном", - говорится в сообщении издания. По его данным, еще двое военных в результате этого инцидента получили серьезные ранения, их доставили в больницу. По имеющейся информации, военные попали под минометный обстрел. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/khezbolla-1976664960.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024