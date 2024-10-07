Рейтинг@Mail.ru
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 07.10.2024 (обновлено: 12:41 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.10.2024
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей
Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:56
2024-10-07T12:41
происшествия
россия
тимур иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964647259_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_b4009d1d74a8dc4ef681914eb55f8d69.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Обвинения в растрате денег банка "Интеркоммерц" предъявлены в рамках отдельного дела, к которому Тимур Иванов не имел и не имеет отношения, насколько нам известно, дело возбуждено лет семь-восемь назад о событиях 2015 года, и обвинение это совершенно беспочвенно", — сказал юрист.Уголовное дело о хищении более трех миллиардов рублей у банка "Интеркоммерц" возбудили 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления Александра Бугаевского и неустановленных лиц. Как стало известно из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, свидетели и другие участники процесса изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного Иванова. Дело Филатова выделили в отдельной производство, он находится под арестом.По данным "Коммерсанта", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, в том числе ООО "Оборонлогистика". Одним из кураторов этой фирмы был Иванов, который отвечал в ведомстве за работу военно-строительного комплекса."Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных банков России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка вскрылись факты масштабного вывода активов.Иванова арестовали 24 апреля. Как сообщал РИА Новости адвокат Мусаев, его клиенту предъявляли обвинения в получении взяток на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html
https://ria.ru/20241004/verteletskiy-1976367451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964647259_110:0:1769:1244_1920x0_80_0_0_17e84377c92d47311d868bc09413b7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тимур иванов
Происшествия, Россия, Тимур Иванов
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова обвинили в хищении 3,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Обвинения в растрате денег банка "Интеркоммерц" предъявлены в рамках отдельного дела, к которому Тимур Иванов не имел и не имеет отношения, насколько нам известно, дело возбуждено лет семь-восемь назад о событиях 2015 года, и обвинение это совершенно беспочвенно", — сказал юрист.
Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля
2 октября, 05:06
Уголовное дело о хищении более трех миллиардов рублей у банка "Интеркоммерц" возбудили 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления Александра Бугаевского и неустановленных лиц. Как стало известно из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, свидетели и другие участники процесса изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного Иванова. Дело Филатова выделили в отдельной производство, он находится под арестом.
По данным "Коммерсанта", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, в том числе ООО "Оборонлогистика". Одним из кураторов этой фирмы был Иванов, который отвечал в ведомстве за работу военно-строительного комплекса.
"Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных банков России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка вскрылись факты масштабного вывода активов.
Иванова арестовали 24 апреля. Как сообщал РИА Новости адвокат Мусаев, его клиенту предъявляли обвинения в получении взяток на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому
4 октября, 13:51
 
ПроисшествияРоссияТимур Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала