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Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.10.2024
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей
Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:56
2024-10-07T10:56
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Обвинения в растрате денег банка "Интеркоммерц" предъявлены в рамках отдельного дела, к которому Тимур Иванов не имел и не имеет отношения, насколько нам известно, дело возбуждено лет семь-восемь назад о событиях 2015 года, и обвинение это совершенно беспочвенно", — сказал юрист.Уголовное дело о хищении более трех миллиардов рублей у банка "Интеркоммерц" возбудили 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления Александра Бугаевского и неустановленных лиц. Как стало известно из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, свидетели и другие участники процесса изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного Иванова. Дело Филатова выделили в отдельной производство, он находится под арестом.По данным "Коммерсанта", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, в том числе ООО "Оборонлогистика". Одним из кураторов этой фирмы был Иванов, который отвечал в ведомстве за работу военно-строительного комплекса."Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных банков России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка вскрылись факты масштабного вывода активов.Иванова арестовали 24 апреля. Как сообщал РИА Новости адвокат Мусаев, его клиенту предъявляли обвинения в получении взяток на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html
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происшествия, россия, тимур иванов
Происшествия, Россия, Тимур Иванов
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова обвинили в хищении 3,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Обвинения в растрате денег банка "Интеркоммерц" предъявлены в рамках отдельного дела, к которому Тимур Иванов не имел и не имеет отношения, насколько нам известно, дело возбуждено лет семь-восемь назад о событиях 2015 года, и обвинение это совершенно беспочвенно", — сказал юрист.
Уголовное дело о хищении более трех миллиардов рублей у банка "Интеркоммерц" возбудили 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления Александра Бугаевского и неустановленных лиц. Как стало известно из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, свидетели и другие участники процесса изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного Иванова. Дело Филатова выделили в отдельной производство, он находится под арестом.
По данным "Коммерсанта", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, в том числе ООО "Оборонлогистика". Одним из кураторов этой фирмы был Иванов, который отвечал в ведомстве за работу военно-строительного комплекса.
"Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных банков России
. По данным ЦБ
, в ходе анализа финансового положения банка вскрылись факты масштабного вывода активов.
Иванова арестовали 24 апреля. Как сообщал РИА Новости адвокат Мусаев, его клиенту предъявляли обвинения в получении взяток на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.