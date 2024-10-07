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СМИ: Иран готовил ответ на возможную атаку Израиля во время запрета полетов - РИА Новости, 07.10.2024
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16:33 07.10.2024 (обновлено: 16:43 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/iran-1976809081.html
СМИ: Иран готовил ответ на возможную атаку Израиля во время запрета полетов
СМИ: Иран готовил ответ на возможную атаку Израиля во время запрета полетов - РИА Новости, 07.10.2024
СМИ: Иран готовил ответ на возможную атаку Израиля во время запрета полетов
Ограничение полетов было нужно Ирану для подготовки к более жесткому ответу на возможную атаку Израиля, сообщает агентство Nour News. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:33
2024-10-07T16:43
в мире
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ТЕГЕРАН, 7 окт - РИА Новости. Ограничение полетов было нужно Ирану для подготовки к более жесткому ответу на возможную атаку Израиля, сообщает агентство Nour News. Все иранские аэропорты отменили рейсы с 20.30 мск воскресенья до 05.30 мск понедельника, сообщало ранее другое новостное агентство Mehr. Сегодня же агентство сообщило, что с 23:00 воскресенья восстановлен обычный режим полетов. "Похоже, что приостановка полетов в аэропортах Ирана до утра понедельника является не просто мерой предосторожности против возможности (атаки со стороны - ред.) Израиля, а мерой для подготовки необходимых средств для реализации плана жесткого реагирования и, при необходимости, нанесения ударов по 35 стратегическим точкам в глубине оккупированных территорий", – говорится в сообщении, опубликованного на странице Nour News в соцсети X. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, иран, сша, джо байден, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Джо Байден, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Иран готовил ответ на возможную атаку Израиля во время запрета полетов

Nour News: Иран готовил ответ на возможную атаку Израиля в ходе запрета полетов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 окт - РИА Новости. Ограничение полетов было нужно Ирану для подготовки к более жесткому ответу на возможную атаку Израиля, сообщает агентство Nour News.
Все иранские аэропорты отменили рейсы с 20.30 мск воскресенья до 05.30 мск понедельника, сообщало ранее другое новостное агентство Mehr. Сегодня же агентство сообщило, что с 23:00 воскресенья восстановлен обычный режим полетов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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"Похоже, что приостановка полетов в аэропортах Ирана до утра понедельника является не просто мерой предосторожности против возможности (атаки со стороны - ред.) Израиля, а мерой для подготовки необходимых средств для реализации плана жесткого реагирования и, при необходимости, нанесения ударов по 35 стратегическим точкам в глубине оккупированных территорий", – говорится в сообщении, опубликованного на странице Nour News в соцсети X.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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