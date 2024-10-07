https://ria.ru/20241007/investproekt-1976680985.html
Котюков: развитие Красноярского края связано с реализацией инвестпроектов
Котюков: развитие Красноярского края связано с реализацией инвестпроектов - РИА Новости, 07.10.2024
Котюков: развитие Красноярского края связано с реализацией инвестпроектов
Перспективы развития Красноярского края связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов, считает губернатор региона Михаил Котюков. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:12
2024-10-07T08:12
2024-10-07T10:45
экономика
красноярский край
россия
михаил котюков
дмитрий патрушев
анатолий серышев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Перспективы развития Красноярского края связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов, считает губернатор региона Михаил Котюков. Как сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства края, развитие регионов Сибирского федерального округа на период до 2035 года и реализацию приоритетных инвестиционных проектов обсудили на совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева и полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева. В формате видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие губернатор Красноярского края, председатель совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Михаил Котюков. Полпред отметил, что роль и значение Сибирского федерального округа в современных условиях возрастает. "Сегодня округ – это опора для геополитического разворота на восток. Это также пространство, где сосредоточены научные, промышленные и природные ресурсы, которые вносят свой вклад в глобальную конкурентоспособность России", – приводятся в сообщении слова Серышева. Он уверен, что важно обеспечить масштабное и ускоренное развитие Сибири. По словам полномочного представителя, региональные и федеральные органы власти системно и консолидировано проводят совместную работу, в частности в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и плана её реализации. Котюков отметил, что Красноярский край традиционно входит в десятку субъектов-доноров, которые формируют доходную часть федерального бюджета. У края стабильно высокие результаты по основным макроэкономическим показателям, таким как промышленное производство, объём инвестиций и ВРП. Несмотря на сложности последних лет, экономика региона чувствует себя уверенно. В 2023 и 2024 годах объём ВРП оценивается на уровне 3,7 триллиона и 4 триллиона рублей соответственно. Это будет составлять более четверти экономики СФО в целом. Основу социально-экономического развития края обеспечивает реализация крупнейших инвестиционных проектов. "По итогам 2023 года объём инвестиций составил 926 миллиардов рублей – это 7-е место в России. Рассчитываем в этом году преодолеть психологическую отметку в 1 триллион рублей. С 2020 года более чем на 40% инвестиции в крае приросли. Перспективы развития региона связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов. Сейчас идёт работа по 39 таким проектам с общим объёмом инвестиций более 14 триллионов рублей до 2030 года. Они предполагают создание более 100 тысяч новых рабочих мест. Эти проекты формируют порядка 70% инвестиционного портфеля Сибирского федерального округа", – цитирует пресс-служба Котюкова. Также на совещании главы субъектов СФО представили предложения для разрешения существующих сложностей и обеспечения поступательного комплексного развития всего округа. На площадке аппарата полпреда эти предложения объединят и после проработки направят в правительство РФ. Подводя итоги совещания, Патрушев обозначил первоочередные задачи. Следует провести аудит инвестпроектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов Сибири до 2035 года, и направить результаты в Минэкономразвития РФ. Кроме того, вице-премьер выступил с инициативой отразить в стратегии проекты кураторства и индивидуальных программ развития. Котюков активно включен в разработку новых национальных проектов, возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Технологическое лидерство". Также в этом году губернатора Красноярского края избрали председателем совета МАСС. В рамках новых задач, поставленных президентом России, деятельность объединения нацелена на достижение национальных целей развития страны, а также обеспечение технологического лидерства в регионах – членах ассоциации.
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экономика, красноярский край, россия, михаил котюков, дмитрий патрушев, анатолий серышев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Красноярский край, Россия, Михаил Котюков, Дмитрий Патрушев, Анатолий Серышев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Перспективы развития Красноярского края связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов, считает губернатор региона Михаил Котюков.
Как сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства края, развитие регионов Сибирского федерального округа на период до 2035 года и реализацию приоритетных инвестиционных проектов обсудили на совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева
и полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева
. В формате видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие губернатор Красноярского края, председатель совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Михаил Котюков.
Полпред отметил, что роль и значение Сибирского федерального округа в современных условиях возрастает.
"Сегодня округ – это опора для геополитического разворота на восток. Это также пространство, где сосредоточены научные, промышленные и природные ресурсы, которые вносят свой вклад в глобальную конкурентоспособность России", – приводятся в сообщении слова Серышева.
Он уверен, что важно обеспечить масштабное и ускоренное развитие Сибири. По словам полномочного представителя, региональные и федеральные органы власти системно и консолидировано проводят совместную работу, в частности в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и плана её реализации.
Котюков отметил, что Красноярский край традиционно входит в десятку субъектов-доноров, которые формируют доходную часть федерального бюджета. У края стабильно высокие результаты по основным макроэкономическим показателям, таким как промышленное производство, объём инвестиций и ВРП. Несмотря на сложности последних лет, экономика региона чувствует себя уверенно. В 2023 и 2024 годах объём ВРП оценивается на уровне 3,7 триллиона и 4 триллиона рублей соответственно. Это будет составлять более четверти экономики СФО в целом. Основу социально-экономического развития края обеспечивает реализация крупнейших инвестиционных проектов.
"По итогам 2023 года объём инвестиций составил 926 миллиардов рублей – это 7-е место в России. Рассчитываем в этом году преодолеть психологическую отметку в 1 триллион рублей. С 2020 года более чем на 40% инвестиции в крае приросли. Перспективы развития региона связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов. Сейчас идёт работа по 39 таким проектам с общим объёмом инвестиций более 14 триллионов рублей до 2030 года. Они предполагают создание более 100 тысяч новых рабочих мест. Эти проекты формируют порядка 70% инвестиционного портфеля Сибирского федерального округа", – цитирует пресс-служба Котюкова.
Также на совещании главы субъектов СФО представили предложения для разрешения существующих сложностей и обеспечения поступательного комплексного развития всего округа. На площадке аппарата полпреда эти предложения объединят и после проработки направят в правительство РФ.
Подводя итоги совещания, Патрушев обозначил первоочередные задачи. Следует провести аудит инвестпроектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов Сибири до 2035 года, и направить результаты в Минэкономразвития
РФ. Кроме того, вице-премьер выступил с инициативой отразить в стратегии проекты кураторства и индивидуальных программ развития.
Котюков активно включен в разработку новых национальных проектов, возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Технологическое лидерство". Также в этом году губернатора Красноярского края избрали председателем совета МАСС. В рамках новых задач, поставленных президентом России, деятельность объединения нацелена на достижение национальных целей развития страны, а также обеспечение технологического лидерства в регионах – членах ассоциации.