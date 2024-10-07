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Котюков: развитие Красноярского края связано с реализацией инвестпроектов

Котюков: развитие Красноярского края связано с реализацией инвестпроектов - РИА Новости, 07.10.2024

Котюков: развитие Красноярского края связано с реализацией инвестпроектов

Перспективы развития Красноярского края связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов, считает губернатор региона Михаил Котюков. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:12

2024-10-07T08:12

2024-10-07T10:45

экономика

красноярский край

россия

михаил котюков

дмитрий патрушев

анатолий серышев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Перспективы развития Красноярского края связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов, считает губернатор региона Михаил Котюков. Как сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства края, развитие регионов Сибирского федерального округа на период до 2035 года и реализацию приоритетных инвестиционных проектов обсудили на совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева и полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева. В формате видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие губернатор Красноярского края, председатель совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Михаил Котюков. Полпред отметил, что роль и значение Сибирского федерального округа в современных условиях возрастает. "Сегодня округ – это опора для геополитического разворота на восток. Это также пространство, где сосредоточены научные, промышленные и природные ресурсы, которые вносят свой вклад в глобальную конкурентоспособность России", – приводятся в сообщении слова Серышева. Он уверен, что важно обеспечить масштабное и ускоренное развитие Сибири. По словам полномочного представителя, региональные и федеральные органы власти системно и консолидировано проводят совместную работу, в частности в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и плана её реализации. Котюков отметил, что Красноярский край традиционно входит в десятку субъектов-доноров, которые формируют доходную часть федерального бюджета. У края стабильно высокие результаты по основным макроэкономическим показателям, таким как промышленное производство, объём инвестиций и ВРП. Несмотря на сложности последних лет, экономика региона чувствует себя уверенно. В 2023 и 2024 годах объём ВРП оценивается на уровне 3,7 триллиона и 4 триллиона рублей соответственно. Это будет составлять более четверти экономики СФО в целом. Основу социально-экономического развития края обеспечивает реализация крупнейших инвестиционных проектов. "По итогам 2023 года объём инвестиций составил 926 миллиардов рублей – это 7-е место в России. Рассчитываем в этом году преодолеть психологическую отметку в 1 триллион рублей. С 2020 года более чем на 40% инвестиции в крае приросли. Перспективы развития региона связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов. Сейчас идёт работа по 39 таким проектам с общим объёмом инвестиций более 14 триллионов рублей до 2030 года. Они предполагают создание более 100 тысяч новых рабочих мест. Эти проекты формируют порядка 70% инвестиционного портфеля Сибирского федерального округа", – цитирует пресс-служба Котюкова. Также на совещании главы субъектов СФО представили предложения для разрешения существующих сложностей и обеспечения поступательного комплексного развития всего округа. На площадке аппарата полпреда эти предложения объединят и после проработки направят в правительство РФ. Подводя итоги совещания, Патрушев обозначил первоочередные задачи. Следует провести аудит инвестпроектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов Сибири до 2035 года, и направить результаты в Минэкономразвития РФ. Кроме того, вице-премьер выступил с инициативой отразить в стратегии проекты кураторства и индивидуальных программ развития. Котюков активно включен в разработку новых национальных проектов, возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Технологическое лидерство". Также в этом году губернатора Красноярского края избрали председателем совета МАСС. В рамках новых задач, поставленных президентом России, деятельность объединения нацелена на достижение национальных целей развития страны, а также обеспечение технологического лидерства в регионах – членах ассоциации.

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экономика, красноярский край, россия, михаил котюков, дмитрий патрушев, анатолий серышев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)