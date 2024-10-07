https://ria.ru/20241007/ikhrail-1976676488.html

Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана

Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана - РИА Новости, 07.10.2024

Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана

Израиль ответит на атаку Ирана, однако этот ответ может быть не военным, а технологическим, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:06

2024-10-07T07:06

2024-10-07T07:06

в мире

израиль

ливан

иран

высшая школа экономики (вшэ)

хезболла

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль ответит на атаку Ирана, однако этот ответ может быть не военным, а технологическим, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "Да, ответ какой-то будет. … Учитывая то, что американцы давят на Израиль, чтобы он особо не расходился, потому что все боятся эскалации и большой войны на Ближнем Востоке. Вполне возможно, что у Израиля ответ будет более технологичен, чем военнизирован. Такая вероятность присутствует", - сказал он. Эксперт также добавил, что, вероятно, эта атака может быть похожа на то, что недавно произошло с пейджерами в Ливане, а может, это будет атака на банковскую или финансовую систему страны. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html

https://ria.ru/20241004/iran-1976443552.html

израиль

ливан

иран

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в мире, израиль, ливан, иран, высшая школа экономики (вшэ), хезболла, обострение ситуации между ираном и израилем