Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ikhrail-1976676488.html
Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана
Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана - РИА Новости, 07.10.2024
Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана
Израиль ответит на атаку Ирана, однако этот ответ может быть не военным, а технологическим, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:06
2024-10-07T07:06
в мире
израиль
ливан
иран
высшая школа экономики (вшэ)
хезболла
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878328_0:370:720:775_1920x0_80_0_0_cf4542b1019d95dbd25697169aeef083.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль ответит на атаку Ирана, однако этот ответ может быть не военным, а технологическим, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "Да, ответ какой-то будет. … Учитывая то, что американцы давят на Израиль, чтобы он особо не расходился, потому что все боятся эскалации и большой войны на Ближнем Востоке. Вполне возможно, что у Израиля ответ будет более технологичен, чем военнизирован. Такая вероятность присутствует", - сказал он. Эксперт также добавил, что, вероятно, эта атака может быть похожа на то, что недавно произошло с пейджерами в Ливане, а может, это будет атака на банковскую или финансовую систему страны. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html
https://ria.ru/20241004/iran-1976443552.html
израиль
ливан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878328_0:344:720:884_1920x0_80_0_0_ad3defe50c357a2e5a720b1dd8052a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, иран, высшая школа экономики (вшэ), хезболла, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Высшая школа экономики (ВШЭ), Хезболла, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана

Востоковед Зелтынь: Израиль может ответить на атаку Ирана технологически

© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль ответит на атаку Ирана, однако этот ответ может быть не военным, а технологическим, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
"Да, ответ какой-то будет. … Учитывая то, что американцы давят на Израиль, чтобы он особо не расходился, потому что все боятся эскалации и большой войны на Ближнем Востоке. Вполне возможно, что у Израиля ответ будет более технологичен, чем военнизирован. Такая вероятность присутствует", - сказал он.
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану
6 октября, 16:02
Эксперт также добавил, что, вероятно, эта атака может быть похожа на то, что недавно произошло с пейджерами в Ливане, а может, это будет атака на банковскую или финансовую систему страны.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Минимум 20 иранских ракет ударили по израильской базе "Неватим" 1 октября
4 октября, 19:54
 
В миреИзраильЛиванИранВысшая школа экономики (ВШЭ)ХезболлаОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала