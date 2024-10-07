https://ria.ru/20241007/husity-1976662912.html

Хуситы заявили о более тысячи выпущенных по Израилю ракет и БПЛА за год

Хуситы заявили о более тысячи выпущенных по Израилю ракет и БПЛА за год - РИА Новости, 07.10.2024

Хуситы заявили о более тысячи выпущенных по Израилю ракет и БПЛА за год

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) за год выпустило более 1 тысячи ракет и беспилотников по израильским объектам, в том числе... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T00:06

2024-10-07T00:06

2024-10-07T00:07

в мире

израиль

йемен

сша

ансар алла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 6 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) за год выпустило более 1 тысячи ракет и беспилотников по израильским объектам, в том числе связанным с Израилем, США и Великобританией судам, атаковав в общей сложности 193 судна, заявил в воскресенье в своем выступлении по случаю первой годовщины с момента проведения палестинцами из сектора Газа операции "Потоп Аль-Аксы" в Израиле лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси. "В течение года движение "Ансар Алла" организовало нападения на израильские объекты с помощью более одной тысячи ракет и беспилотников, атаковав 193 корабля, связанных с Израилем, США и Великобританией", - сказал аль-Хуси. При этом, по его словам, Йемен за это время подвергся "774 воздушных и морских атакам, в результате которых погибли 82 человека и 340 были ранены". Как заверил лидер "Ансар Алла", позиция движения в отношении поддержки палестинцев и ливанцев останется неизменной, как бы ни были велики потери. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/netanjahu-1976563750.html

https://ria.ru/20240927/ssha-1975110881.html

https://ria.ru/20240915/udar-1972803753.html

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в мире, израиль, йемен, сша, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году